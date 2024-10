Max Verstappen in Brasilien: Die nächste Strafe kommt

​Auch in Brasilien wird Weltmeister Max Verstappen mit einer Strafe rechnen müssen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird er einen neuen Motor erhalten, das würde bedeuten – fünf Ränge zurück in der Startaufstellung.

Am kommenden Wochenende im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos/ São Paulo wird die Aufgabe von Formel-1-Champion Max Verstappen nicht einfacher. Sein Red Bull Racing-Renner war in Mexiko gemessen an Ferrari und McLaren nicht konkurrenzfähig, und das lag auch am Triebwerk.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärt: «Der Motor, den wir für den Mexiko-GP einbauen mussten, war eigentlich gar nicht mehr für Renneinsätze gedacht.»

Dies nach Motorwechsel aufgrund eines Lecks am Einlasssystem des eigentlich vorgesehenen Triebwerks.

«Und je älter so ein Motor wird, desto mehr nimmt seine Leistung ab. Wir haben im Grand Prix dann gesehen, dass uns auf den Geraden 3 bis 8 km/h auf die Gegner fehlten.»

Ein neuer Motor in São Paulo, das würde bedeuten: fünf Ränge zurück in der Startaufstellung. Zahlreiche Rennställe nützen die brasilianische Strecke, um frische Triebwerke einzubauen.



Dr. Marko weiter: «Das wäre nicht so schlimm, weil man relativ leicht überholen kann. Diese Rückversetzung ist weniger gravieren als ein alter Motor. Aber das Hauptproblem in Mexiko bestand darin, dass wir die Reifen nicht ins richtige Temperaturfenster gebracht haben.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0