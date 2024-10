Ayao Komatsu schliesst Haas-Teamverkauf aus

Haas-Pilot Ayao Komatsu ist sich sicher: Der US-Rennstall, der dem amerikanischen Unternehmer Gene Haas gehört, wird nicht verkauft – auch nicht an den neuen Technik-Partner Toyota, wie er betont.

Kurz vor dem Heimrennen auf dem Circuit of the Americas in Austin (Texas) hat das Haas-Team eine Zusammenarbeit mit Toyota Gazoo Racing verkündet. Die Rennabteilung des japanischen Autobauers und der US-Rennstall haben sich auf eine technische Partnerschaft geeinigt, wie beide Seiten stolz bestätigten. Und schon beim USA-GP prangte der Schriftzug von Toyota Gazoo Racing auf den GP-Rennern von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen.

Schnell wurde darüber diskutiert, ob Toyota damit den ersten Schritt gemacht habe, um den aktuellen Motorenpartner Ferrari abzulösen. Aber Haas-Teamchef Ayao Komatsu stellte unmissverständlich klar: Die neue Partnerschaft betrifft das Abkommen mit dem Sportwagen-Hersteller aus Maranello nicht.

Auch Gerüchte, wonach Toyota das Team des US-Unternehmers Gene Haas übernehmen wolle, hielten sich nicht lange. In Mexiko betonte Komatsu, als er darauf angesprochen wurde: «Gene verkauft das Team nicht.»

«Er fragt mich jedes einzelne Mal, wie wir uns verbessern können und was wir tun können, um das Auto schneller zu machen. Er ist an einem Verkauf nicht interessiert», räumte Komatsu die Gerüchte aus der Welt. «Ich glaube, er hatte viele Angebote, aber er hat jedes davon abgelehnt. Das Team steht also nicht zum Verkauf. Und wir sprechen auch nicht über eine Absage an ein Angebot von Toyota oder so. Das war nicht das Thema.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0