Max Verstappen: «Wir dürfen nichts unversucht lassen»

In Mexiko musste Max Verstappen nach einem harten Kampf mit WM-Gegner Lando Norris viel Kritik und zwei schmerzliche 10-sec-Zeitstrafen hinnehmen. In Brasilien will der Niederländer Wiedergutmachung leisten.

Die Voraussetzungen für ein gutes Rennergebnis auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez waren für Max Verstappen eigentlich vorhanden. Doch ein harter Zweikampf gegen seinen WM-Rivalen und Freund Lando Norris nahm dem Titelverteidiger alle Chancen auf ein Top-Resultat. Denn die Regelhüter brummten ihm gleich zwei Strafen auf.

Norris griff Verstappen in Runde 10 aussen an und wurde neben die Strecke gedrängt, danach kürzte der McLaren-Star die Kurve ab und lag damit auf der zweiten Position vor dem Red Bull Racing-Star. Dieser wagte dann in Kurve 8 innen einen Angriff, bei dem er viel zu schnell war und neben die Strecke rutschte. Auch Norris musste in die Auslaufzone.

Für beide Aktionen wurde Verstappen mit jeweils 10 Strafsekunden gebüsst. Diese beiden Strafen sass er bei seinem Boxenstopp ab. Danach gab er alles, um wieder nach vorne zu kommen, doch am Ende musste er sich hinter Sieger Carlos Sainz, Norris, Charles Leclerc und den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell mit dem sechsten Rang begnügen.

Rückblickend sagt der Niederländer: «Mexiko war ein Rennen zum Vergessen, aber wir wissen, dass wir das besser hinbekommen können, und wir arbeiten hart daran, herauszufinden, was falsch gelaufen ist, damit wir unsere Form für die letzten Rennen verbessern können.»

«Wir dürfen nichts unversucht lassen, um konkurrenzfähiger zu werden und stärker zurückzukehren. Wir wollen wieder da hinkommen, wo wir hingehören – und wir wissen, dass wir das können», fügt der 27-jährige Titelverteidiger kämpferisch an.

«Brasilien ist für uns das letzte Rennen eines langen Triple-Headers und natürlich ein weiteres Sprint-Wochenende, es wird also sehr anstrengend. Aber das Rennwochenende bietet auch wieder eine Gelegenheit, viele Punkte zu holen», weiss der dreifache Champion.

«Interlagos ist eine coole, geschichtsträchtige Strecke, die durch die vielen Höhenunterschiede technisch anspruchsvoll ist. Ich freue mich darauf, wieder nach Brasilien zu kommen und vor den leidenschaftlichen Fans mein Bestes zu geben», erklärt Verstappen abschliessend.

Einfach wird es nicht, denn in Brasilien könnte dem WM-Leader eine weitere Strafe drohen. Sollte er einen neuen Motor einsetzen, muss er um fünf Positionen in der Startaufstellung zurückweichen. In Mexiko war er mit einem Defizit von 3 bis 8 km/h auf den Geraden unterwegs gewesen, wie Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko offenbarte. Denn nachdem ein Leck am Einlasssystem seines Triebwerks festgestellt worden war, kam eine alte Antriebseinheit zum Einsatz, die nicht mehr für Renneinsätze vorgesehen war.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0