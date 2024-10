Ferrari: Volle Konzentration auf Brasilien

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz schaffte es in Austin und Mexiko jeweils zu zweit aufs Podest. Teamchef Fred Vasseur hofft, die Erfolgssträhne in São Paulo fortsetzen zu können.

Dass Ferrari derzeit gut in Form ist, lässt sich auf den ersten Blick in die Statistik der jüngsten GP erkennen. In Austin feierten die Roten einen Doppelsieg, wobei Charles Leclerc die Nase vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz hatte. In Mexiko war der Spanier der strahlende Sieger, während Leclerc als Dritter ins Ziel kam.

Auch beim anstehenden Sprint-Rennwochenende in Brasilien sollen die Beiden möglichst weit vorne mitkämpfen, fordert Teamchef Fred Vasseur. Er sagt vor dem GP in São Paulo: «Bisher haben wir in diesem Triple-Header unser Potenzial gut genutzt. Nun steht die letzte dieser drei aufeinanderfolgenden WM-Runden an und wir werden erneut ein Sprint-Wochenende bewältigen, was das Team sowohl physisch als auch mental fordert. Bei diesem Format ist die Arbeit der ganzen Mannschaft in Maranello noch wichtiger.»

«Die Vorbereitung begann schon vor der Abreise zum Rennwochenende in Austin im Simulator und sie wurde in den letzten Wochen fortgesetzt, genauso wie die Analyse der Daten, die wir bei dem Rennen jeweils sammeln», erzählt der Franzose.

«Das Ziel der grossen Gruppe von Mitarbeitern, die in den vergangenen Wochen alles gegeben haben, ist einfach: Es geht darum, eine gute Basis für Charles und Carlos zu schaffen, damit sie mit einem guten Set-up und einer guten Fahrzeug-Balance ins Rennwochenende starten und sich ganz aufs Fahren konzentrieren können», betont der Ingenieur.

«Das Wetter spielt hier in Interlagos oft eine grosse Rolle, alle müssen deshalb konzentriert bleiben, um jede Chance, die sich ergibt, auch zu nutzen. Derzeit ist die Team-Moral sehr hoch, wir stecken mitten im Kampf und müssen nun an den Erfolgen von Austin und Mexiko anknüpfen. Erst danach werden wir eine Pause einlegen und uns die Punkte-Situation genauer anschauen», verrät Vasseur.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt

WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0