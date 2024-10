Mercedes: Crash Antonelli/Russell – gravierende Folge

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt zu: Die Unfälle von Kimi Antonelli und George Russell in Monza, Austin und Mexiko-Stadt haben direkte Auswirkungen auf das Entwicklungsprogramm.

Rückschlag für Mercedes-Benz. Wie Teamchef Toto Wolff schon in Texas angedeutet hat, haben die Crashes von Kimi Antonelli in Italien sowie von George Russell in Texas direkte Auswirkungen darauf, welche Evo-Teile der Rennstall noch ans Auto bringen kann. Zumal Russell in Mexiko gleich den nächsten Crash hatte.

Der Österreicher Wolff sagt: «Grundsätzlich ist es mir lieber, die Fahrer greifen an, und wir lernen etwas darüber, was das Auto leisten kann. Aber natürlich bringen uns die Unfälle von Kimi in Monza sowie von George in Austin und in Mexiko in eine knifflige Lage.»

«Wir mussten in Mexiko ein neues Chassis verwenden, und vor dem Hintergrund des Kostendeckels zwingt uns das dazu, die weitere Entwicklung zu überdenken. Wir werden fürs Wochenende in Brasilien zwei neue Unterböden haben, und das war es dann. Mehr wird nicht kommen.»

«Wenn du in Sachen Teile so eingeschränkt bist, dann musst du kreativ werden. Die Unfälle haben eine direkte Auswirkung darauf, was wir noch ans Auto bringen können, und die Antwort ist – über die erwähnten Böden hinaus nichts.»

Noch steht nicht fest, in welcher Spezifikation die beiden Mercedes fahren werden. Toto Wolff: «Wir sind immer offen zu hören, was die Piloten bevorzugen. Ich bin sicher, Russell wird in Interlagos den neuen Boden fahren, bei Lewis schätze ich, dass er zunächst den alten als Vergleich einsetzen will. Letztlich entscheidet jeder Fahrer sich dafür, womit er sich am wohlsten fühlt.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0