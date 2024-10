Fernando Alonso: Verspätete Reise nach Brasilien 30.10.2024 - 19:06 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Fernando Alonso

Bereits in Mexiko hat Fernando Alonso seine Medien-Aktivitäten abgesagt, weil er sich nicht wohl fühlte. Auch in São Paulo wird der zweifache Weltmeister erst am Freitag an der Strecke sein, wie sein Team bestätigt.