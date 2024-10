Sergio Pérez: Wiedergutmachung in Brasilien? 31.10.2024 - 07:31 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Sergio Pérez

Beim Heimspiel in Mexiko hatte Sergio Pérez kein Glück. Ihm unterlief schon vor dem Start ein folgenschwerer Fehler. Und das war nicht das einzige Ärgernis. Nun will er in Brasilien Wiedergutmachung leisten.