Lando Norris: «Dumme Regel half Max Verstappen»

​McLaren-Fahrer Lando Norris gehört zu den Verlierern des São Paulo-GP: nur Platz 6 und dies von Pole-Position. Der Engländer findet: «Max Verstappen hat von einer dummen Regel profitiert, die keiner will.»

War’s das mit den WM-Chancen von Lando Norris? Max Verstappen flog im Autódromo José Carlos Pace von Startplatz 17 zum Sieg, für Pole-Mann Lando Norris hingegen ging es rückwärts. Er konnte aus der besten Ausgangslage zu wenig machen und wurde nur Sechster.

In seiner Medienrunde nach dem Rennen äusserte sich der WM-Zweitplatzierte frustriert. Er sprach ausgiebig über die Rennunterbrechung (wegen des Unfalls von Franco Colapinto) und die Tatsache, dass die zu jenem Zeitpunkt auf den ersten drei Rängen liegenden Ocon, Verstappen und Gasly bei neutralisiertem Grand Prix die Gelegenheit erhielten, in der Pause frische Reifen aufziehen zu lassen. Die anderen Piloten hatten das auch getan, aber bei laufendem Grand Prix, mit entsprechendem Zeitverlust.

Lando Norris schimpft: «Max Verstappen hat von einer dummen Regel profitiert, die keiner will. Ich finde, wir haben nichts falsch gemacht, es ist mir egal, was die Leute dazu sagen.»

«Es war von den Anderen falsch, so lange draussen zu bleiben, die haben doch nur spekuliert, und das hat sich für sie bezahlt gemacht.»



Auf die Frage, wieso McLaren nicht ebenfalls länger draussen geblieben sei, antwortet Lando trotzig: «Für uns war es der richtige Zeitpunkt, um frischen Walzen abzuholen. Die Regel mit dem Gratis-Reifenwechsel finden doch nur jene gut, die davon profitieren. Eigentlich wollen alle Piloten, dass das abgeschafft wird.»



Norris räumt jedoch ein, dass er nicht alles auf eine unglückliche Situation im Rennen schieben kann. «Das enttäuschende Ergebnis liegt auch an mir – zu viele Fehler. Ich liess die Räder blockieren.»



«Aber ich schätze, Max hätte uns auch dann eingeholt, wenn in Sachen Reifenwechsel alles ideal verlaufen wäre. Hätte Verstappen vom ersten Startplatz losfahren können, dann hätte er uns alle wahrscheinlich überrundet.»



Nach dem Rennen sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Es kann nicht sein, dass unsere Fahrer bei solchen Verhältnissen derart mit blockierenden Rädern vorne und hinten zu kämpfen haben. Das ist etwas, das wir uns ansehen müssen. Ich will darüber nicht zu viel sagen, aber da gibt es ein Element der Unberechenbarkeit für die Fahrer, und dem müssen wir auf den Grund gehen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0