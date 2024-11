Jos Verstappen über seinen Sohn: Max war voll geladen

​Zahlreiche Widrigkeiten hatten sich angestaut in Max Verstappen, und gemäss seines Papas Jos hat sich das in einer unfassbaren Leistung in Brasilien entladen: «Max hat allen gezeigt, wer der Beste ist.»

Seit Ende Juni hatte Max keinen Grand Prix mehr gewonnen, Red Bull Racing bei der Entwicklung des Modells RB20 falsch abgezogen, dann einige haarige Duelle mit Lando Norris, Strafen des Autosport-Weltverbands FIA, fürs Fluchen und fürs Kämpfen auf der Bahn, dazu auch noch Pech wie bei der roten Flagge im Abschlusstraining zum Grossen Preis von São Paulo.

Alles schien sich gegen Max verschworen zu haben, aber nun das: Sieg von Startplatz 17, Norris gleichzeitig nur Sechster; makellose Darbietung des Champions, blamable Leistung des McLaren-Piloten, samt verbotenen Losfahrens beim Neustart-Prozedere.

Jos Verstappen (52), 107-facher GP-Teilnehmer und WM-Zehnter von 1994: «Max war nach der Quali voll geladen. Er war grimmig entschlossen, es allen zu zeigen, vor allem nach den negativen Kommentaren in den britischen Medien und abschätzigen Bemerkungen früherer Fahrer aus England.» (Jos bezieht sich auf Johnny Herbert und Damon Hill, M.B.)



«Was er dann in diesem Grand Prix hier in Brasilien gezeigt hat, das ist phänomenal. Ich habe schon einige überragende Leistungen von ihm erlebt, aber das heute war wirklich etwas ganz Besonderes.»



«Max hat allen gezeigt, wer der Beste ist, ich könnte nicht stolzer sein auf ihn. Einige Leute haben geglaubt, dass sie Max mit ihren Bemerkungen aus der Ruhe bringen können, aber das alles hat ihn nur entschlossener gemacht.»



Max hat nun drei GP-Wochenenden Zeit, den vierten Titel in Folge einzutüten. Jos Verstappen sagt: «Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. In diesem Jahr ist so viel passiert. Aber Max hat sich nun etwas Ruhe verschafft im Titelkampf, die Dinge sehen gut aus.»



In den ausstehenden vier Rennen (drei Grands Prix, ein Sprint) gibt es 86 WM-Punkte zu gewinnen. Norris liegt 62 Punkte hinter Verstappen. Max reichen also 25 Punkte aus den letzten Läufen, um den vierten Titel sicherzustellen, ungeachtet dessen, was Norris macht. Das entspricht beispielsweise drei sechsten Plätzen sowie einem achten Platz im Sprint.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0