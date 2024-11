Toto Wolff: Früher Hinweis auf Hamilton-Abschied

Dass Lewis Hamilton in diesem Jahr zum letzten Mal mit Mercedes auf Punktejagd gehen wird, war schon vor dem Saisonstart klar. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, wer ihm den ersten Hinweis auf den Abschied gab.

Bereits kurz nachdem Lewis Hamilton und Ferrari die Bombe platzen liessen und verkündeten, dass der siebenfache Weltmeister ab 2025 für den Rennstall aus Maranello Gas geben wird, erklärte Toto Wolff: «Ich hatte die Gerüchte schon ein paar Tage zuvor gehört, wollte aber unser gemeinsames Treffen abwarten, und da hat er uns die Neuigkeit mitgeteilt.»

Im «High Performance»-Podcast verriet der Teamchef von Mercedes unlängst, wer ihm als Erster von den Plänen seines Schützlings erzählte: «Ich habe schon zwei Wochen vor der offiziellen Verkündung davon läuten hören. Es war Sainz Senior, der mich anrief und sagte, was passieren würde. Und es riefen auch ein paar andere Väter von Piloten an, die das zuvor noch nicht gemacht haben.»

«Da dachte ich mir dan: ‚Okay, irgendetwas geht hier vor», fuhr Wolff fort, und offenbarte, dass er sich direkt an Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wandte: «Ich schrieb Fred eine Textnachricht und fragte ihn: ‚Du nimmst uns also unseren Fahrer?‘ Darauf habe ich dann keine Antwort erhalten, was sehr ungewöhnlich für Fred ist, denn er ist ein guter Freund. Also ja, ich habe es kommen sehen.»

Als Hamilton im Januar bei Wolff zuhause zu Besuch war, erzählte ihm der Wiener von der Verpflichtung des früheren Ferrari-Chefdesigners Simone Resta. «Als Lewis ankam, führten wir ein bisschen Small Talk, wie wir das in den vielen Jahren zuvor schon gemacht haben, wir sprachen über die Weihnachtsferien und all das. Und dann erzählte ich ihm: ‚Wir rekrutieren nun Leute von Ferrari und haben diesen Mann verpflichtet.‘ Und Lewis meinte dann: ‚Oh, da gibt es etwas, das ich dir sagen muss.’»

