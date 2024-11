Aston Martin: Blamable Saison, ein erster Kopf rollt

​Der englische Formel-1-Rennstall Aston Martin belegt im Konstrukteurs-Pokal 2024 bestenfalls den fünften Platz. Nun haben die Grünen bestätigt: Dan Fallows ist nicht mehr technischer Direktor.

Unter den Enttäuschungen der GP-Saison 2024: Aston Martin. Der GP-Rennstall von Lawrence Stroll war 2023 fulminant in die WM gestartet, Fernando Alonso war vor eineinhalb Jahren im Aston Martin der zweiterfolgreichste Fahrer hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Der Spanier wurde am Ende mit acht Podestplätzen fabelhafter WM-Vierter.

2024 wollten die in Silverstone ansässigen Engländer den Top-Teams näher rücken und Red Bull Racing, Ferrari sowie Mercedes ärgern. Stattdessen erlebten wir den Aufstieg von McLaren, und Aston Martin kommt nicht mal in die Nähe der Podestplatzierungen – Alonso wurde Fünfter in Jeddah, das ist das beste Ergebnis in diesem Jahr. Alonso ist derzeit nur WM-Elfter.

Gleichzeitig baut Besitzer Stroll weiter aus: Der langjährige Mercedes-Motorenchef Andy Cowell wurde als Gruppen-CEO geholt für Martin Whitmarsh, Stroll engagierte Ferrari-Fahrzeugchef Enrico Cardile, und im September war der Coup komplett – Aston Martin nimmt Adrian Newey unter Vertrag, den besten Formel-1-Designer der vergangenen dreissig Jahre.

Klar stellte sich die Frage: Was wird aus dem technischen Leiter Dan Fallows?



Heute wissen wir es: Fallows’ Kopf rollt – zur Seite. Aston Martin hat bestätigt, «dass Dan Fallows ab November nicht mehr als technischer Direktor des F1-Teams tätig ist. Dan Fallows bleibt dem Unternehmen verbunden.» Es wird mit keinem Wort erwähnt, wie diese Verbundenheit aussehen soll.



Der 65-jährige Fallows war unter den ersten fetten Fängen von Aston Martin, als er 2021 von Red Bull Racing zu Aston Martin zog. Ironischerweise trat er damals aus dem Schatten jenes Mannes, der ihn nun verdrängt – Adrian Newey.



Unter Dan Fallows’ Leitung hatte Aston Martin den erwähnten Höhenflug 2023. Allerdings fällt auch in seine Verantwortung, dass er erhoffte weitere Fortschritt 2024 nicht passiert ist.



Eine andere Parallele: Als Dan Fallows zu den Grünen kam, wurde der langjährige Technikchef Andy Green intern zur Seite geräumt. So wie das nun wohl auch mit Fallows passiert.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0