George Russell: Mercedes erklärt Strategie-Wahl 13.11.2024 - 07:31 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images George Russell verlor in Brasilien durch die Strategie-Entscheidung seines Teams die Chance auf einen Podestplatz

Im GP von São Paulo wollte George Russell nicht an die Box abbiegen, was sich hinterher als richtig erwiesen hat. Doch das Team setzte sich durch. Ingenieur Andrew Shovlin erklärt die Strategie-Wahl in Interlagos.