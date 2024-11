F1-Launch-Event: Gefälschte Tickets, Fans enttäuscht

Die Tickets für die F1-Enthüllungsshow waren schnell ausverkauft, doch es dauerte nicht lange, bis einige für ein Vielfaches des ursprünglichen Preises wieder angeboten wurden. Auch gefälschte Tickets sind im Umlauf.

Die Formel 1 wird im nächsten Jahr zum ersten Mal einen Launch-Event organisieren, bei dem alle 10 Teams in Anwesenheit aller 20 Fahrer die Lackierungen für die Saison 2025 vorstellen werden. Die Show soll auch Interviews mit Schlüsselfiguren des Sports sowie weitere Unterhaltungselemente umfassen.

Die Tickets für die Veranstaltung, die am 18. Februar 2025 in der O2-Arena in London über die Bühne gehen wird, wurden am Freitag online angeboten und waren sehr schnell ausverkauft.

Einige Karten wurden allerdings von Zwischenhändlern ergattert, die diese nun für ein Vielfaches des ursprünglichen Preises auf den entsprechenden Online-Plattformen anbieten. Unter den Angeboten finden sich auch Eintrittskarten für Plätze, die gar nicht existieren, wie die Formel 1 in einem Statement warnt.

Demnach sind einige Angebote auf den inoffiziellen Wiederverkaufsplattformen betrügerisch und alle Tickets, die nicht auf der offiziellen Website von O2 oder über die offizielle Resale-Website «AXS Official Resale» erworben wurden, nicht für den Eintritt gültig, weil damit die Verkaufsbedingungen verletzt werden.

Viele Fans sind enttäuscht oder gar sauer, auch weil viele von ihnen stundenlang in der Online-Warteschlange ausharrten, nur um dann die Mitteilung zu bekommen, dass es keine Tickets mehr für sie gab. Sie machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft.

Wenig Vorfreude verspürt der dreifache Champion Max Verstappen auf die Show: Als der Red Bull Racing-Star während eines Live-Streams von der Veranstaltung erfuhr, meinte er: «Ich hoffe, dass ich in jener Woche dann nicht so fit sein werde.»