Fred Vasseur (Ferrari) warnt: «Sonst wird das nichts»

​In Las Vegas ist alles ein wenig anders, nicht nur wegen der Zeitverschiebung zu Europa. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt, was am kommenden Wochenende unbedingt passen muss, «sonst wird das nichts».

Die Formel-1-Fahrer hatten bei der Rückkehr der Königsklasse 2023 in die Spielerstadt Las Vegas alle Hände voll zu tun: Der neue Belag war rutschig, aber schlimmer noch – er blieb zu kühl. Denn gefahren wird hier im Bundesstaat Nevada in tiefer Nacht (früh am Morgen des folgenden Tages in Europa).

Es war schräg: Normalerweise jammern die GP-Asse, weil ihre Reifen zu heiss werden, nun monierten sie, dass sie nicht genug Temperatur in die Walzen brachten. Zudem gab es keine Rahmenrennen, die normalerweise zusätzlich Gummi auf die Bahn bringen.

Die Fahrer fürchteten bei klammen Temperaturen das so genannte Körnen, wenn sich auf der Reifenoberfläche wegen eines rutschenden Autos Gummikörner bilden. Manchmal erholt sich ein Reifen, manchmal nicht.

Die Wettervorhersage sieht dieses Mal so aus: Maximal-Temperatur am Tag nicht über 20 Grad, in der Nacht aber kühlt es in der Mojave-Wüste bis auf 5 Grad herunter! Damit haben wir Bedingungen wir einst bei einem Wintertest in Barcelona.

Mehr noch: Auf der Geraden den weltberühmten Las Vegas Strip hinunter kühlen auch die Bremsen aus, dann braucht der Fahrer schon sehr viel Vertrauen, um kurz nach dem Bellagio voll aufs Pedal zu treten.



Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ahnt, was auf Charles Leclerc, Carlos Sainz und 18 weitere Piloten zukommt.



Der Franzose warnt: «Auf keiner anderen Strecke haben wir so niedrige Temperaturen in der Nacht. Es wird elementar sein, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen und auf die Bremsen aufzupassen, sonst wird das in der Quali und im Rennen nichts.»



«Die Schwierigkeiten im Umgang mit den Walzen waren ein Grund, wieso wir 2023 ein spektakuläres Wochenende erlebt haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir erneut eine atemberaubende Show sehen werden.»



«Was uns angeht, so bin ich zuversichtlich, dass wir mit einem guten Mannschaftsergebnis unsere Titelhoffnungen im Konstrukteurs-Pokal am Leben erhalten können.»



Ferrari-Pilot Charles Leclerc eroberte in Las Vegas 2023 die Pole und musste sich im Rennen nur Max Verstappen beugen.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0