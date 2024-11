Las Vegas TV: Alpine Pink, Ocon ist Captain America

Alpine tritt wieder in Pink an

​Nacht-GP in Las Vegas: Alpine bringt für den letzten Teil der WM die beliebte, pinkfarbene Lackierung zurück, Esteban Ocon wird in Las Vegas zu Captain America. Hier auch alle TV-Zeiten des Las Vegas-GP.

In Brasilien hat Alpine das beste Ergebnis des Jahres eingefahren: Esteban Ocon Zweiter, Pierre Gasly Dritter. Auf einen Schlag hat Alpine damit im Konstrukteurs-Pokal Williams, die Racing Bulls und Haas hinter sich gelassen.

Nun fällt Alpine erneut auf: Für die letzten drei Nacht-GP der Formel-1-Saison 2024 in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi fahren die Franzosen in einer mehrheitlich pinkfarbenen Lackierung, als Knicks vor Hauptsponsor BWT aus Österreich.

Damit schliesst sich auch ein Kreis: Schon beim WM-Auftakt in Bahrain sowie in Jeddah wurde mit einem mehrheitlich pink lackierten Wagen gefahren.

Und noch ein Farbtupfer: Comic-Fan Esteban Ocon wird in Las Vegas mit einem Helm fahren, der vom Marvel-Helden Captain America inspiriert worden ist.



Wie sich Alpine schlagen wird, das können Sie in der Quali (Samstagmorgen 23. November 7.00 Uhr) und im Rennen (Sonntagmorgen 24. November, ebenfalls um 7.00 Uhr) in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier unten finden Sie wie immer die wichtigsten Sendetermine unserer Kollegen vom Fernsehen.





