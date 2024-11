Mike Krack: «Das würde zu nichts führen»

Das Aston Martin Team erlebt in diesem Jahr keine einfache Formel-1-Saison. Teamchef Mike Krack hätte gerne auf die Schwierigkeiten verzichtet, gleichzeitig betont er aber auch: «Das war eine nützliche Lektion.»

Nachdem das Aston Martin Team 2023 einen starken Start in die Saison hingelegt und mit Fernando Alonso sechs Podestplätze in den ersten acht WM-Runden erobert hatte, war die Hoffnung auch in diesem Jahr gross, gleich zu Beginn viele WM-Punkte zu sammeln. Aufs Podest schafften es Alonso und Lance Stroll allerdings noch nicht, die Mannschaft aus Silverstone musste sogar einige Nullrunden hinnehmen.

Zuletzt ging das Team mit den grünen GP-Rennern gleich drei Mal in Folge leer aus – und nachdem es beim Wochenende in São Paulo auch noch gekracht hatte, musste die Mannschaft um Teamchef Mike Krack alles geben, um die Autos wieder auf die Strecke zu bringen.

Über die bisherige Saison, die noch drei Rennwochenenden dauert, sagt der Luxemburger: «Das war unsere härteste Saison, denn wir haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir haben uns das Ziel gesetzt, ein Auto auf die Räder zu stellen, das wir kontinuierlich weiterentwickeln und mit dem wir mit den Top-4-Teams kämpfen können. Und das haben wir nicht geschafft.»

«In dieser Hinsicht müssen wir ehrlich zu uns sein, wir müssen die Situation akzeptieren. und so viel daraus lernen, wie nur möglich ist. Wir müssen die Fehler erkennen und den besten Weg finden, diese hinter uns zu lassen», betont Krack, der es nicht verpasst, das Team für den Einsatz in Interlagos zu loben: «Sowohl an der Strecke als auch im Werk in Silverstone haben sie ganze Arbeit geleistet, um zwei Autos in Rekordzeit wieder aufzubauen. Keiner hat sich beschwert, alle haben gut zusammengearbeitet, und das stimmt mich zuversichtlich, wenn es darum geht, was wir erreichen können. Wir brauchen einfach noch Zeit.»

«Natürlich wäre es schön gewesen, diese Schwierigkeiten nicht zu erleben, aber tatsächlich sind sie eine nützliche Lektion. Ehrlich gesagt dienen solche Phasen dem Zweck, dass wir unser Verständnis verbessern. Wir müssen selbstkritisch bleiben, ohne destruktiv zu werden, und das ist ein schmaler Grat. Es würde zu nichts führen, wenn wir depressiv werden, auch wenn es natürlich hart ist – es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass es das nicht ist», ergänzte der 52-Jährige.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0