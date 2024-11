Charles Leclerc zu Hamilton: «Grosse Herausforderung»

Formel-1-Star Charles Leclerc muss sich im nächsten Jahr gegen den erfolgreichsten Piloten in der Geschichte des Sports behaupten. Der Monegasse ist sich sicher: Ihn erwartet eine grosse Herausforderung.

In diesem Jahr konnte sich Charles Leclerc einen Herzenswunsch erfüllen: Der Ferrari-Star siegte im prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco und fuhr damit einen echten Heimsieg ein. Der in Monte Carlo aufgewachsene GP-Star siegte auch zum zweiten Mal in Monza und gewann damit das Heimrennen des Ferrari-Teams.

Das nächste Ziel liegt damit auf der Hand, wie der 27-Jährige im Gespräch mit Tom Clarkson für die Pirelli-YouTube-Videoreihe «Box, Box, Box» erklärt: «Nun spielt es keine Rolle mehr, welchen Sieg ich einfahre, ich will einfach so viele Rennen wie möglich gewinnen, um den WM-Titel zu erobern. Das ist das Einzige, was nun für mich zählt.»

Wie er dieses Ziel erreichen kann, weiss Leclerc: «Es dreht sich alles darum, wie gut wir als Team arbeiten und ich denke, dass wir gute Arbeit leisten. Allerdings ist in diesem Sport alles relativ, es kommt auch darauf an, wie stark die Gegner sind, und derzeit sind sie superstark. Wir müssen also hart arbeiten, aber ich glaube an das Projekt»

«Ich liebe Ferrari so sehr, und ich weiss, dass ich ganz an das Projekt glauben muss, um das Beste aus mir herausholen zu können. Und ich bin mir sicher, dass Ferrari das nächste Team sein wird, das die WM gewinnt. Wir müssen einfach weiterhin hart arbeiten, um das zu erreichen», betont der achtfache GP-Sieger, der sich im nächsten Jahr gegen den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton behaupten muss.

Leclerc erwartet kein leichtes Spiel neben dem Rekord-GP-Sieger. Er sagt: «Ich weiss nicht, wie es werden wird, denn er ist noch nicht an Bord, aber es wird sicherlich etwas ganz Besonderes. Mit meinem aktuellen Teamkollegen Carlos Sainz hatte ich immer ein sehr spezielles Verhältnis, die Zusammenarbeit lief ausserordentlich gut. Lewis ist ein siebenfacher Champion, er ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot der Geschichte, deshalb erwartet mich sicherlich eine grosse Herausforderung.»

«Auf diese freue ich mich sehr, denn einerseits werde ich sicherlich etwas von Lewis lernen können, wenn wir im gleichen Auto sitzen, was natürlich grossartig ist. Andererseits muss ich beweisen, wozu ich im gleichen Auto fähig bin, und das ist eine riesengrosse Motivation für mich», stellt der aktuelle WM-Dritte klar.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0