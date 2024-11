F1 Academy 2025: Nur einmal in Europa unterwegs 20.11.2024 - 15:03 Von Vanessa Georgoulas

© F1 Academy Die F1-Academy-Teilnehmerinnen sind auf drei verschiedenen Kontinenten unterwegs

In dieser Woche wurde der Kalender für die Nachwuchsserie F1 Academy veröffentlicht. Von den sieben geplanten Meisterschaftsrunden findet nur das Kräftemessen in Zandvoort in Europa statt.