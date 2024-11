Domenicali über Michael Schumacher: «Einzigartig»

Der heutige Formel-1-Geschäftsführer und frühere Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali hat mit vielen Spitzenpiloten zusammengearbeitet. Einen besonderen Platz in seinem Herzen nimmt aber Michael Schumacher ein.

Die Formel 1 hat mit Stefano Domenicali einen Mann an der Spitze, der die Vierrad-Königsklasse sehr gut kennt. Der 59-Jährige aus Imola begann 1991 gleich nach seinem Studium bei Ferrari zu arbeiten, und nachdem er als Renndirektor in Mugello und bei der DTM und anderen Rennserien Erfahrung gesammelt hatte, wurde er im Dezember 1996 ins Management der Roten befördert.

Domenicali übernahm in der Folge für viele Jahre verschiedene Rollen im Rennstall aus Maranello und löste Jean Todt 2008 als Ferrari-Teamchef ab. Erst im April 2014 trat er nach einem enttäuschenden Saisonstart zurück. Der Formel 1 blieb er aber treu, im Dezember des gleichen Jahres übernahm er den Vorsitz der Monoposto-Kommission der FIA und nachdem er ab März 2016 als CEO von Lamborghini das Zepter beim zweiten grossen Sportwagen-Hersteller aus Italien geschwungen hatte, kehrte er 2021 als Geschäftsführer der Formel 1 in den GP-Zirkus zurück.

In seiner langen Karriere durfte Domenicali mit vielen talentierten Fahrern zusammenarbeiten, dazu gehörten drei Weltmeister. Einer ist ihm dabei besonders ans Herz gewachsen, wie der Italiener im Interview für die Pirelli-YouTube-Videoreihe «Box, Box, Box» offenbart: «Das Schöne an diesem Sport ist, dass man in mehr als 30 Jahren Formel 1 unglaubliche Menschen trifft. Ich will niemandem gegenüber respektlos sein, aber Michael Schumacher nimmt dabei einen besonderen und einzigartigen Platz in meinem Herzen ein.»

«Ich erinnere mich noch an alles, was wir zusammen erlebt haben, die unglaublichen Augenblicke aber auch die schwierigsten Momente. Und ich weiss noch, wie er bei seinem ersten Besuch in Maranello war. Er war noch nicht in Rot gekleidet, denn es war noch vor dem Saisonstart, und er kam sehr pragmatisch, direkt und fast etwas hart rüber. Er war sehr deutsch und hat alles in seinem Notizbuch festgehalten. Und es war faszinierend zu sehen, wie er sich im Laufe der Zusammenarbeit verändert hat, und wie sich das Team um ihn auch verändert hat. Daran erinnere ich mich noch sehr klar», erzählt Domenicali.

