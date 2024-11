Neuer Formel-1-Renndirektor: Das sagt Lando Norris

Die FIA hat nach dem Brasilien-GP den überraschenden Abgang von Renndirektor Niels Wittich verkündet. Das ist im Fahrerlager von Las Vegas natürlich ein Thema – auch Lando Norris wurde darauf angesprochen.

Niels Wittich ist nicht mehr der Formel-1-Renndirektor, wie die Verantwortlichen der FIA nach dem Rennwochenende in São Paulo mitgeteilt haben. Drei WM-Runden vor dem Saisonende haben sich die Wege des Deutschen und des Autosport-Weltverbands getrennt. Nachfolger wird Rui Marques, der zuletzt als Rennleiter der Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3 im Einsatz war.

Die Formel-1-Piloten wurden im Fahrerlager von Las Vegas auf den überraschenden Abgang von Wittich angesprochen. Und viele betonten, wie schwierig die Aufgabe des Renndirektors ist. Auch Lando Norris erklärte: «Das ist echt ein harter Job, ich denke, die wenigsten realisieren, wie schwierig es ist.»

«Wir wissen, wie schwierig es für die Regelhüter ist, und es braucht Mut, sich dieser Herausforderung zu stellen, denn irgendwann wird man von allen Seiten kritisiert, und das muss man dann hinnehmen. Man muss bereit sein, das zu akzeptieren – und ich denke, das ist für niemanden ein leichtes Unterfangen», ergänzte der Brite.

Auch Sauber-Routinier Valtteri Bottas ist sich sicher, dass der Job des Rennleiters in der Königsklasse nicht einfach ist. «Der Neue wird sicherlich eine grosse Herausforderung meistern müssen, auch weil die WM-Titelentscheidung in beiden Wertungen noch nicht gefallen ist. Ich hoffe, dass es trotzdem reibungslos laufen wird», sagte der Finne, der auch klarstellte: «Wir Fahrer haben keine Hintergrundinformationen darüber erhalten, warum es so gekommen ist und weshalb diese Entscheidung gefällt wurde. Ich schätze, wir werden nach dem Fahrer-Briefing mehr wissen.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0