Max Verstappen: «Die Leute nehmen das viel zu ernst»

​Die Formel 1 veranstaltet am 18. Januar 2025 in der Londoner O2-Arena eine Präsentation der Rennwagen-Lackierungen aller Teams. Max Verstappen soll dabei schwänzen wollen. Aber ist das wirklich so?

Die einen können es kaum erwarten, andere halten es für eine Schnapsidee: Am 18. Januar 2025 bringt die Formel 1 in der O2-Arena von London zehn Auto und zwanzig Rennfahrer auf die Bühne – bei einer gewaltigen Show, in welcher die Fans die Lackierungen der 2025er Rennwagen zu sehen bekommen, offiziell zu 75 Jahren Formel 1. (Dass wir schon 2024 die 75. F1-Saison haben, nur so am Rande.)

Ich schreibe absichtlich: die Lackierungen. Denn am 18. Januar werden wir nicht die neuen Autos zu sehen erhalten, weil sie zu diesem frühen Zeitpunkt schlichtweg nicht fertig sind.

Eine Show und Formel 1, da fällt uns spontan die Eröffnungs-Feier von Las Vegas 2023 ein, und wir erinnern uns gut an die Kritik von Weltmeister Max Verstappen damals: «Wir sahen aus wie Clowns.»

Als Verstappen hörte, was die Formel 1 nun für 2025 plant, liess er bei einem Live-Stream die Bemerkung fallen: «Ich hoffe, ich bin in jener Woche krank.»



Sein Kumpel Lando Norris kicherte am 21. November im Fahrerlager von Las Vegas: «Je nachdem, an welchem schönen Ort Max krank ist, werde ich mich zu ihm gesellen.» Auch der McLaren-Fahrer ist kein Freund davon, wie ein Zirkusäffchen vorgeführt zu werden.



Aber wie ist das nun genau mit Verstappen und seiner angekündigten Grippe?



Das alles kam so: Max war am Streamen, als er «Call of Duty» spielte. Während der Veranstaltung wurde erwähnt, was die Formel 1 plant. Max: «Was ist F1 75? Wovon sprecht ihr?» Als ihm das erklärt wurde, kam die Aussage: «Ich hoffe, ich bin in jener Woche krank.»



Hier in Las Vegas klingt das alles ganz anders: «Die Leute nehmen das viel zu ernst. Ich war doch nur am Witzeln in einem Stream. Daraus haben die Leute dann diese ernste Angelegenheit gemacht.»



«Für die Fans ist das doch eine klasse Sache, alle Lackierungen zu entdecken. Red Bull Racing wird ja auch dort sein. Also nochmals – das war wirklich ein Witz. Klar werde ich nicht krank sein. Ich habe eine solche Veranstaltung noch nie erlebt, also gucken wir mal, wie das läuft.»





