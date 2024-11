Lewis Hamilton: «Die FIA macht einen guten Job»

Die Entlassung von Formel-1-Renndirektor Niels Wittich nach dem Brasilien-Wochenende sorgte für Aufregung in der GP-Fangemeinde und im Fahrerlager. Lewis Hamilton hält sich aber mit Kritik an der FIA zurück.

Die FIA-Verantwortlichen sorgten nach dem Rennwochenende in São Paulo für viele hochgezogene Augenbrauen, als sie verkündeten, dass Formel-1-Renndirektor Niels Wittich mit sofortiger Wirkung zurücktritt und dass der bisherige Formel-2- und Formel-3-Rennleiter Rui Marques seinen Posten übernehmen wird.

Der Zeitpunkt für die Trennung ist ungewöhnlich, denn noch stehen drei WM-Runden in diesem Jahr an. Und mit dem Kräftemessen in Las Vegas muss der neue Renndirektor gleich eine besonders grosse Herausforderung meistern, sind sich die meisten GP-Stars und Formel-1-Experten sicher.

Auch Lewis Hamilton sagt zum Thema: «Ich habe keine Informationen darüber, warum Niels gegangen ist, aber es würde ganz offensichtlich Sinn machen, diesen Wechsel aus Gründen der Konstanz am Ende einer Saison vorzunehmen.»

Er sei sich aber sicher, dass die FIA-Verantwortlichen den Wechsel gut über die Bühne bringen werden, betonte der siebenfache Weltmeister, und erklärte auch: «Das sind alles Profis. Ich denke, die FIA macht einen ziemlich guten Job.» Der 39-jährige Mercedes-Pilot, der im nächsten Jahr für Ferrari auf WM-Punkte-Jagd gehen wird, räumte aber auch ein: «Klar gibt es auch immer Dinge, die man besser machen kann.» Aber die FIA habe etwa die Charta für mehr Inklusion, die alle Teams unterzeichnet haben, stark unterstützt, lobte der aktuelle WM-Siebte.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0