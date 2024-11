Lando Norris gegen Max Verstappen: Problem unlösbar?

​Die WM-Chancen von Lando Norris lösen sich in Luft auf, nach der grandiosen Siegesfahrt von Max Verstappen in Brasilien. Hat Lando Norris vielleicht als Titeljäger ein Problem, das gar nicht zu lösen ist?

Vieles spricht nun gegen Lando Norris. Im Regen von Brasilien ist er, von Pole-Position losgefahren, nur Sechster geworden, wie schon in der ganzen Saison mit Fahrfehlern, während Max Verstappen von Startplatz 17 zum umjubelten Sieg stürmte.

Norris geht mit 62 Punkten Rückstand ins GP-Wochenende von Las Vegas und gibt zu: «Der Abstand zu Max ist nun wirklich gross, das wird jetzt ganz, ganz schwierig. Denn Max hat so gut wie nie ein schlechtes Rennen, während ich drei Mal üppig punkten müsste.»

Heisses Thema in den sozialen Netzwerken: Hat Lando Norris das wirklich drauf, es mit Max über eine ganze Saison aufzunehmen?

Norris weiter: «Ich will fair und sauber fahren. Vielleicht bin ich dabei das eine oder andere Mal zu lieb gewesen, beim Angriff wie in der Verteidigung. Und dafür habe ich einen hohen Preis bezahlt.»

Dann, nicht zum ersten Mal, sehr selbstkritische Töne des 24-jährigen Engländers: «Ich war zu Beginn der Saison nicht auf dem Niveau eines Titelanwärters, vielleicht nicht einmal, als ich in Miami meinen ersten Grand Prix gewann. Aber seit der Sommerpause habe ich einen guten Job gemacht, finde ich.»



«Ich muss an mir arbeiten, ich muss Einiges verbessern, das ist klar. Ich bin nicht zufrieden mit allem, was ich gezeigt habe. Aber ich glaube, ich kann erstmals überhaupt sagen, dass ich für einen Titelkampf bereit bin.»



«Das bedeutet nicht, dass ich als Rennfahrer komplett bin. Das heisst nicht, dass ich perfekt bin, gewiss nicht. Wenn du einen Piloten wie Max herausfordern willst, dann musst du aber der Perfektion sehr nahekommen. Ich glaube, ich habe das Zeug dazu. Jetzt wäre ich bereit, über weite Teile der Saison war ich es nicht.»



«Aber Fakt ist: Wir als Team und auch ich als Fahrer waren 2024 nicht gut genug. Es gab jede Menge Rennen, aus welchen wir nicht das Beste gemacht haben. Silverstone etwa, da hätten wir einen Doppelsieg einfahren müssen.» (Strategische Fehler des Teams, die McLaren-Fahrer nur auf den Rängen 3 und 4, M.B.)



«Max ist einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, und er ist vielleicht der Beste, an welchem ich mich während meiner Karriere messe. Und wenn du solch einen Piloten herausfordern willst, dann musst du schon etwas mehr zeigen.»



Haben wir letztlich vielleicht hier das wahre Problem? Ist der Kampf um einen Formel-1-WM-Titel letztlich Kopfsache?



Rückblende nach Monza: Lando Norris hatte den Grossen Preis von Italien von der Pole-Position in Angriff genommen – und erneut den Start und die erste Runde versemmelt.



Damit verpasste er es zum siebten Mal, aus einer Pole sofort die Führung zu machen und sich als Leader absetzen zu können. Sprint-Poles in Brasilien 2023 und China 2024, GP-Poles in Russland 2021 sowie Spanien, Ungarn, den Niederlanden und Italien 2024 – kein einziges Mal war der Brite als Leader aus der ersten Kurve gekommen!



Formel-1-Champion Nico Rosberg wunderte sich. Der Wiesbadener war für unsere Kollegen von Sky im königlichen Park von Monza, dabei ist dem 23-fachen GP-Sieger aufgefallen: «Jeder Sportpsychologe kann dir bestätigen – je länger du etwas wiederholst, desto eher glaubst du daran. Also habe ich Lando eine Nachricht geschickt. Ich fand, vielleicht kann ihm meine Erfahrung von Nutzen sein.»



«Denn wieso ist für Lando Norris das Glas immer halb leer? Gut, er wirkt dadurch glaubhaft, aber ich finde, ein Rennfahrer kann auch dann sich selber treu sein, wenn er sich auf das Positive konzentriert, nicht auf das Negative.»



Der Formel-1-Champion von 2016 vertieft: «Die Qualifikation in Monza war für mich das beste Beispiel. Da hatte er die Pole-Position erobert, aber danach sprach er zunächst mal darüber, wie unsauber seine Runde gewesen sei, er habe sich beim Team entschuldigt, schon im ersten Teil der Runde habe er Zeit eingebüsst und so weiter und so fort. Lando hätte vielmehr sagen sollen: ‚Der grösste Teil der Runde war sehr gut, und es ist fabelhaft, dass wir hier auf der Pole stehen.‘»



«Natürlich stimmt beides. Aber er hat sich dazu entschlossen, sich auf den Fehler und den schlechten Teil der Runde zu fokussieren. In beiden Aussagen war Norris ehrlich und authentisch, aber ich frage mich, ob er die Schwerpunkte nicht besser anders legen sollte.»



«Ich würde es gut finden, wenn er sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Auch ich habe mich oft auf die negativen Aspekte konzentriert, aber ich habe daran gearbeitet. Ganz bewusst die positiven Dinge zu betonen, das hat eine positive Auswirkung auf dein ganzes Denken.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0