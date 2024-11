Carlos Sainz (Ferrari): «Brauchen Fehler von McLaren»

Ferrari-Star Carlos Sainz glaubt, dass der Konstrukteurstitel für den Rennstall aus Maranello in Reichweite ist. Das älteste GP-Team der Welt ist aber auf unfreiwillige Schützenhilfe der Rivalen angewiesen, weiss er.

Das McLaren-Team ist als Team-Tabellenführer nach Las Vegas gereist, doch der Vorsprung des Rennstalls aus Woking auf den ersten Verfolger Ferrari beträgt vor dem Start des drittletzten Rennwochenendes nur 36 Punkte. Die Roten konnten sich dank Siegen in Austin und Mexiko an Red Bull Racing vorbeigezogen, nun ist der WM-Titel in der Team-Wertung das grosse Ziel, das sie bis zum Saisonende erreichen wollen.

Carlos Sainz, der das Team nach dem Finale in Abu Dhabi in Richtung Williams verlassen muss, um Platz für Neuverpflichtung Lewis Hamilton zu schaffen, ist sich sicher: Der Strassenkurs von Las Vegas ist ein gutes Pflaster für seinen Dienstwagen. «Wenn man sich das Layout anschaut, kann man erwarten, dass Ferrari konkurrenzfähig ist», sagt der Spanier.

«Wir sollten mindestens vorne mitkämpfen können. Aber wenn man sich die Temperaturen anschaut und beachtet, dass es uns in diesem Jahr machmal nur schwerlich gelang, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, sieht das aber anders aus», relativierte der 30-Jährige gleich darauf.

Mit Blick auf den Spitzenkampf in der Konstrukteurswertung erklärte Sainz: «Ich denke, der Titel ist in Reichweite, aber wir brauchen auch Fehler von McLaren. Wenn sie bis zum Saisonende alles richtig machen, spielt es keine Rolle, ob wir in jedem Rennen vorne sind, ich denke, McLaren kann dann immer noch die Führung behaupten.»

«Es folgen auch noch zwei Strecken, die McLaren besser liegen dürften als Ferrari, die Streckencharakteristik hier in Las Vegas sollte uns in die Hände spielen, aber eben, die Temperaturen wiederum nicht, deshalb müssen wir abwarten und sehen, wie sich alles entwickelt. Ich würde liebend gerne den Konstrukteurstitel für Ferrari holen», mahnte der Rennfahrer aus Madrid gleichzeitig.

Und der aktuelle WM-Fünfte fügte kämpferisch an: «Es wäre aber eine grossartige Art und Weise, die Saison zu beenden.» Und er versprach: «Ich werde bis zur letzten Kurve im letzten Rennen alles für Ferrari geben, denn ich kann mir kein besseres Geschenk für das Team vorstellen, als die Konstrukteurswertung zu gewinnen.»

