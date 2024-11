Oscar Piastri: Weitere Schützenhilfe für Lando Norris

In Brasilien verzichtete Oscar Piastri zu Gunsten von Lando Norris auf den Sprint-Sieg. Dennoch konnte Max Verstappen seinen Vorsprung ausbauen. Wird der Australier auch in Las Vegas Schützenhilfe leisten?

In São Paulo stellte Oscar Piastri seine Teamfähigkeit unter Beweis: Der Australier sicherte sich die Pole zum Sprint auf dem Interlagos-Rundkurs und hätte das Mini-Rennen wohl auch für sich entscheiden können. Doch der Nachwuchsstar aus dem britischen Rennstall machte Platz für seinen Teamkollegen, damit dieser den ersten Platz und damit einen Punkt mehr abräumen konnte.

Denn Norris steckt im Titelkampf gegen Max Verstappen, und vor dem Sieg des Red Bull Racing-Stars im GP am darauffolgenden Tag, hatte der Brite auch keine so schlechten Karten im Spitzenduell. Doch weil der Niederländer seinen Vorsprung im GP mit seiner faszinierenden Aufholjagd von Startplatz 17 zum Sieg auf 62 Punkte ausbauen konnte, sind die Hoffnungen auf den Gewinn des Fahrer-Titels im McLaren-Lager nicht mehr so hoch.

Piastri erklärte im Fahrerlager von Las Vegas vor laufender Kamera: «Der Fokus liegt nun schon grösstenteils auf dem Konstrukteurstitel, die Chance, die WM-Krone in der Fahrer-Wertung zu holen, ist offensichtlich sehr, sehr klein.»

Dennoch sei er bereit, seinem Teamkollegen weiterhin Schützenhilfe zu leisten, erklärte der 23-Jährige aus Melbourne, relativierte aber auch gleich: «Das tue ich unter gewissen Umständen, und diese wären schon sehr spezifisch. Aber natürlich gibt es Szenarien, in denen ich ihm helfen würde, etwa wenn es eine Chance für Lando gibt.»

Grundsätzlich habe er aber die Freiheit, das bestmögliche Ergebnis für sich – und damit auch für das Team - zu erzielen, betonte Piastri. «Ich darf im Qualifying und im Rennen so gut wie möglich abschneiden, und das wäre dann auch für das Team hilfreich.»

Mit Blick auf den Spitzenkampf in der Team-Tabelle erklärte er auch: «Ich denke, Ferrari wird hier besonders stark sein, diese Strecke sollte zumindest auf dem Papier gut zu ihrem Auto passen. Hoffentlich können wir aber auch eine gute Leistung zeigen – eine bessere als im vergangenen Jahr. Ich hoffe, dass wir hier ein gutes Wochenende haben und auch bei den weiteren zwei WM-Runden gut abschneiden werden.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0