Sergio Pérez und Ralf Schumacher: Kritik am Vater

​Antonio Pérez Garibay hat sich gegen den sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher im Ton vergriffen. Im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit distanziert sich Sergio Pérez deswegen von seinem Vater.

Was nur hat Antonio Pérez Garibay da geritten? Der Vater des Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit fragwürdigen Aussagen zu Wort gemeldet. Aber wenn er davon sprach, dass «Checo» Formel-1-Weltmeister oder mexikanischer Staatschef werden könne, dann durfte das noch in die Kategorie Vaterstolz abgelegt werden.

Nicht so jetzt. Nach Kritik vom früheren Formel-1-Pilote Ralf Schumacher an Sergio platzte Pérez senior vor den Kameras von ESPN der Kragen. «So viele Leute haben behauptet, Mexiko sei das letzte Rennen meines Sohnes. Die sollten sich besser mal entschuldigen.»

Und dann kam es: «Da gibt es einen Fahrer, der in der Formel 1 war und nun als Journalist arbeitet, der hat behauptet, dass Checo bei Red Bull raus sein, dann hat er sich geoutet.» Natürlich ist damit Ralf Schumacher gemeint, der zu seiner Homosexualität steht.



Vater Pérez legte nach: «Ich weiss nicht, ob er ein wenig in Checo verliebt war. Da gibt es seltsame Dinge, man weiss ja nicht, ob er ein Journalist ist oder eine Frau oder ein Mann. Aber sein Wort steht ohnehin im Zweifel, nicht wegen Checo, sondern wegen Aussagen seiner früheren Ehefrau.»



Wegen dieser Aussagen unter der Gürtellinie entstand ein Riesenwirbel, in Zeiten der sozialen Netzwerke Shit-Storm genannt.



Und erstmals geht Sergio Pérez zu seinem Vater auf Distanz. «Zunächst mal bin ich mit keinem seiner Kommentare einverstanden», beginnt «Checo», der gleiche viele Grands Prix gewonnen hat wie Ralf, nämlich sechs.



Sergio weiter: «Mein Vater hat einen Fehler gemacht, und ich teile keine seiner Ansichten. Aber letztlich kann ich nicht kontrollieren, was er sagt.»



Und was meint Ralf Schumacher zum Ganzen? Der 180-fache GP-Teilnehmer, WM-Vierte von 2001 und 2002 und heutige F1-Experte unserer Kollegen von Sky: «Ich würde auch zu hundert Prozent hinter meinem Sohn stehen, so macht man das als Vater eben. Was den Stil angeht, wäre ich anders, aber wir kennen ja Herrn Pérez und seine Emotionen. Daher kann ich ihm nicht böse sein. Jedoch – Ergebnisse auf der Strecke wären wohl die besseren Argumente.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0