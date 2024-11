Lewis Hamilton/Ferrari: Wie Abu Dhabi-Test platzte

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz wird beim Nachsaisontest von Abu Dhabi im Williams sitzen. Aber im Auto des Spaniers wird der nächstjährige Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton fehlen. Wieso eigentlich?

Die Tifosi erwarten diesen Moment mit Spannung: Die ersten Tests von Lewis Hamilton für Ferrari. Klar machten sich viele Ferrari-Fans Hoffnungen, dass dies schon auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi passieren würde – im Rahmen des Nachsaisontests vom 10. Dezember.

Zwei Tage nach dem WM-Finale werden wir einige frische Kombinationen erleben. So wird Esteban Ocon erstmals im Haas-Renner sitzen und Nico Hülkenberg im Sauber sowie Ferrari-Fahrer Carlos Sainz im Williams. Aber Lewis Hamilton bereits im Ferrari? Fehlanzeige!

Lewis Hamilton wird erstmals im Januar Ferrari fahren, in Fiorano, mit einem (gemäss Reglement) zwei Jahre alten Renner, also dem 2023er Modell.

Wieso ist ein Einsatz schon in Abu Dhabi geplatzt? Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in Las Vegas: «Ich habe Mercedes-Teamchef Toto Wolff gar nicht gefragt, ob wir ihn haben können, denn mir war klar, dass er seinen Vertrag bis Ende 2024 erfüllen muss.»

Der Franzose weiter: «Bei Carlos Sainz war die Ausgangslage anders. Ich wollte mich auf diese Weise für seinen Einsatz bei uns bedanken und ihm keine Steine in den Weg legen. Er war bei uns Profi durch und durch, da hätte ich es unfair gefunden, ihm den Test mit Williams zu verwehren. Es wäre naiv zu glauben, dass jedes Team so denkt und alle Fahrer frei wechseln dürfen.»



Toto Wolff sagt dazu: «Es stimmt, Fred hat mich nicht gefragt, und das musste er auch nicht. Wir haben vertraglichen Verpflichtungen unseren Partnern gegenüber. Wir wollen zudem Lewis gebührend verabschieden nach all den gemeinsamen, erfolgreichen Jahren. Da sind jede Menge Veranstaltungen geplant.»



Dann verrät der Österreicher: «Ich habe mich kurz mit Lewis über diese Möglichkeit unterhalten, aber ich habe ihm schnell klargemacht – das wird nicht klappen.»





2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730