Lando Norris: «Das war schockierend»

Obwohl Lando Norris den Trainingsfreitag auf dem Strassenkurs von Las Vegas als Zweitschnellster abschliessen konnte, mahnt der McLaren-Star nicht sehr zuversichtlich auf das restliche Wochenende.

In der ersten Trainingssession auf dem Rundkurs von Las Vegas fehlten Lando Norris noch knapp neuneinhalb Zehntel auf die Bestzeit, die Lewis Hamilton in den rutschigen Asphalt des Strassenkurses gebrannt hatte. Dennoch durfte sich der McLaren-Pilot über die drittschnellste Zeit hinter dem Mercedes-Duo freuen.

Im zweiten freien Training rückte Norris eine Position nach vorne – und deutlich näher an Hamilton heran. Er blieb nur elf Tausendstel über der Tagesbestzeit des 39-Jährigen. Dennoch machte er nach getaner Arbeit keinen zufriedenen Eindruck. Er erklärte auf die Frage, ob er glücklich mit dem Auftakt sei: «Es geht so. Mit wenig Sprit an Bord, war es ganz okay. Aber die Performance mit vollen Tank – das war schockierend.»

«Es gibt also vieles, was wir bis zum dritten Training anschauen müssen. Ich tu mich immer schwer wenn diese Faktoren zusammenkommen und die Vorderreifen zum Graining neigen. Darin bin ich einfach nicht gut, das bereitet mir immer Mühe. Aber wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit, um daran zu arbeiten», fügte der 25-Jährige selbstkritisch an.

An eine Verbesserung der Streckenbedingungen will er nicht so recht glauben: «Das wäre schön, aber wahrscheinlich ist das nicht der Fall», winkte er auf die entsprechende Frage ab. «Ich weiss nicht, es ist einfach sehr schwierig, weil wir so wenig Grip haben. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Strassenaut schneller bewegen könnte.»

2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730