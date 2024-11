Lewis Hamilton: «Nichts kann mich fertigmachen»

​Kurioses aus England: Die angebliche Kritik von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, Lewis Hamilton sei in die Jahre gekommen. Hamilton: «So viel ist über mich gesagt worden, nichts kann mich fertigmachen.»

Toto Wolff hat sich vor kurzem geärgert, aber richtig. Der 52-jährige Wiener, Teamchef und Miteigentümer des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, hatte in einem neuen Buch über das Altern geschrieben, und einige seiner Zitate sind in einen frischen Zusammenhang gestellt worden. Wenn sie dann auf diese andere Weise gelesen werden, dann entsteht der Eindruck, dass Wolff seinen langjährigen Star-Piloten für zu alt einschätzt.

Toto Wolff wehrte sich vehement: «Was ich meinte, das ist – wir alle altern, als Manager oder als Unternehmer oder als Athlet. Und ich wollte damit auch mich selber hinterfragen. ‘Verändere ich mich von grossartig zu gut?’ Denn gut reicht nun mal nicht in der Formel 1.»

«Wir sehen, wie gut Lewis drauf ist, wenn das Auto konkurrenzfähig ist. Doch wir waren nicht in der Lage, ihm regelmässig einen Rennwagen zu geben, mit dem er sein Bestes geben kann. Das ist ein Frust, den wir mit ihm teilen. Lewis ist überaus scharfsinnig. Klar ist er anders als mit zwanzig Jahren. Aber seine Erfahrung und sein Rennhandwerk sind vortrefflich.»

Lewis Hamilton, siebenfacher Formel-1-Champion und 105-facher GP-Sieger, ist viel zu lange in der Vollgasbranche und viel zu schlau, um sich als Spielball der Medien missbrauchen zu lassen. Aber einen Seitenhieb an die entsprechenden Journalisten kann er sich in Las Vegas dann doch nicht verkneifen.



Der 39-jährige Engländer sagt: «Ich stehe hier vor euch aufrecht, ich fühle mich stark, ich bin gut vorbereit und in Top-Form. Mental bin ich gefestiger als je zuvor, und wenn wir daran denken, wie schlecht einige Rennen verlaufen sind, dann sagt das wohl genug.»



«Ich bin schon eine ganze Weile in diesem Geschäft. So viel ist über mich gesagt worden, so viele Nadelstiche – nicht von meinem Chef, denn Toto war für mich immer eine Stütze auf diesem langen, gemeinsamen Weg. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Und nichts kann mich fertigmachen.»



Lewis’ Antwort in Nevada: Schnellster im ersten Training, Schnellster im zweiten Training.





2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730