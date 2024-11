Pierre Gasly: Besser als Verstappen, Norris, Leclerc

Pierre Gasly albert herum in Las Vegas

​Zu den skurrilen Facetten dieser abwechslungsreichen GP-Saison 2024 gehört diese schräge Bilanz, bei welcher Alpine-Fahrer Pierre Gasly besser abschneidet als die GP-Sieger Verstappen, Norris und Leclerc.

Die Formel-1-Bilanz weist 115 WM-Laufsieger aus, zwei sind in dieser GP-Saison 2024 hinzugekommen: das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri.

Ebenfalls zu den Grand-Prix-Siegern gehört der Franzose Pierre Gasly aus dem früheren GP-Austragungsort Rouen, inzwischen 28 Jahre alt, zuletzt fabelhafter Dritter beim Regen-GP von Brasilien. Gasly, Monza-Sieger 20202, ist hier in Las Vegas auf eine skurrile Bilanz hingewiesen worden – er ist der einzige der 23 Fahrer in der WM 2024, der bei seinen Mechanikern keinen Schrott abgeliefert hat, auch nicht bei tückischsten Verhältnissen in Interlagos.

Und nun also der Highspeed-Kurs Las Vegas Strip Circuit, auf dem es vor einem Jahr einige Male gekracht hat. Gasly stuft seine weisse West mit viel Selbstironie ein: «Ich sollte mal mit meinem Autoversicherer sprechen, ich finde, mir gebührt eine Ermässigung.»

Dann wird der derzeitige WM-Zwölfte ernst: «Das ist schon eine Bilanz, auf die ich stolz bin. Aber vor allem ist das fürs Team wichtig, denn wir arbeiten alle unter dem Kostendeckel, und wenn du dein Auto heil ins Ziel bringst, dann kannst du mehr Geld für die Entwicklung verwenden. Der Kostendeckel und der sinnvolle Einsatz unseres Geldes sind bei uns grosse Themen.»



«Ich will diese Bilanz bis nach dem Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi makellos behalten, vom Gasgeben hält mich das nicht ab.»



«Jeder weiss, wie umkämpft das Mittelfeld ist, und ganz ehrlich – ich habe keinen Schimmer, wie ich es da unbeschadet aus einigen haarigen Situationen hinausgeschafft habe.»





2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730