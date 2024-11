George Russell (3.): Warnung trotz starkem Auftakt

Das Mercedes-Duo durfte sich über einen gelungenen Auftakt Las Vegas-Wochenende freuen. George Russell, der die drittschnellste Runde drehte, warnt dennoch: «Es ist klar, dass andere Fortschritte machen werden.»

Für George Russell verlief der erste Tag auf dem Rundkurs von Las Vegas nicht ganz so gut wie für seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton, der in den beiden ersten freien Trainings das Tempo vorgab. Aber auch der jüngere der beiden Sternfahrer durfte sich über eine starke Leistung freuen – er war im ersten Training der Zweitschnellste und schloss den Tag auf Platz 3 der Zeitenliste ab.

Entsprechend gut gelaunt trat der 26-Jährige vor die TV-Kameras. Er sagte nach getaner Arbeit über seine Performance: «Das war ein sehr guter Tag für uns als Team. Es war zwar nur Training, aber es ist auf jeden Fall ermutigend.»

«Das Auto hat von Anfang an gut funktioniert und ich habe mich hinter dem Lenkrad wohl gefühlt. Lewis war von der ersten Runde an dabei und hat einen tollen Job gemacht und beide Trainings als Schnellster abgeschlossen», lobte Russell auch seinen Teamkollegen.

Gleichzeitig erklärte der aktuelle WM-Sechste: «Aber es ist ein Stadtkurs und heute war die Piste noch ziemlich schmutzig. Wenn die Strecke sauber gefahren wird und mehr Grip bietet, bin ich mir sicher, dass sich die Bedingungen verbessern werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Zeiten im Qualifying um drei oder mehr Sekunden schneller sein werden.»

Abschliessend warnte Russell: «Wir werden also über Nacht die Daten analysieren, um genau zu verstehen, warum wir so stark waren und wie wir uns weiter verbessern können. Es ist klar, dass andere Fortschritte machen werden, also müssen wir unser Bestes geben, wenn wir am Freitag wieder vorne dabei sein wollen.»

2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730