Charles Leclerc: «Mercedes sieht sehr stark aus»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag in Las Vegas als Fünftschnellster. Der Vorjahres-Polesetter weiss: Sein Team muss den Quali-Speed verbessern. Die Form im Renntrimm ist aber vielversprechend.

Im vergangenen Jahr sicherten sich die beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc und Carlos Sainz in Las Vegas die erste Startreihe, wobei Ersterer die Pole eroberte. Doch in dieser Saison wird das Duo im Kampf um die besten Podestplätze nur mitmischen können, wenn die Mannschaft aus Maranello die Qualifying-Performance verbessert.

Das weiss auch Leclerc, der den Trainingsfreitag als Fünftschnellster mit einem Rückstand von nahezu fünf Zehnteln auf die Bestzeit von Lewis Hamilton abgeschlossen hat. Der Monegasse sagt: «Es ist passiert, was wir erwartet haben, wir hatten bei diesen Temperaturen etwas Mühe mit den Reifen.»

«Mercedes sieht sehr stark aus, sie waren schon das ganze Jahr etwas aggressiver mit den Reifen und sind deshalb derzeit so stark. Wir müssen also noch etwas finden, um das Blatt zu wenden. Aber es fehlt nicht so viel.»

«Insgesamt denke ich, dass wir ein sehr gutes Renntempo haben, etwas weniger schnell sind wir aktuell im Qualifying-Trimm, das war diese Saison bisher immer ein bisschen so. Aber es ist besser so als umgekehrt», ergänzte der achtfache GP-Sieger.

«Ich hoffe, dass das Überholen in diesem Jahr so einfach ist, wie beim letzten Mal. Ist das der Fall, dann ist es etwas besser, in unserer Position zu sein. Aber wir wollen das Beste aus beiden Welten, und es geht darum, den richtigen Kompromiss zwischen Qualifying-Performance und Renntempo zu finden», fügte der 27-Jährige an.

Im gleichen Atemzug betonte Leclerc aber auch: «Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns verbessern können, wir haben da auch schon einige Ideen. Aber wenn man nur den heutigen Tag anschaut, dann würde ich erwarten, dass Mercedes und McLaren vorne sind, und dass wir dann wahrscheinlich an dritter Stelle folgen.»

2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730