Max Verstappen nur 17.: «Fahren wie auf Eis»

​Das läuft nicht rund für WM-Leader Max Verstappen: Nur 17. Platz im zweiten freien Training zum Las Vegas-GP. Der Vorjahressieger sagt: «Die Bahn ist wahnsinnig rutschig, das ist Fahren wie auf Eis.»

Vor einem Jahr preschte Max Verstappen in Las Vegas von Startplatz 2 zum Sieg, damals im schnellsten Auto im Startfeld. Ein Jahr später bedurfte es einen durchgeknallten Grand Prix von Brasilien, damit Max erstmals seit Spanien wieder gewinnen kann.

Aber Verstappen vermutete hier im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit schon vor dem ersten Training: «In den vergangenen Rennen hatten wir auf trockener Strecke nicht den richtigen Speed. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Probleme gelöst wären, nur weil wir in Brasilien ein Rennen im Regen gewonnen haben. Das hat mir eine gute Ausgangsposition in der Meisterschaft verschafft, gewiss, aber wir haben nicht das schnellste Auto.»

Das hat sich am ersten Trainingstag in Nevada bestätigt: Halbwegs auf Speed im ersten Training (Fünftschnellster), aber nur Rang 17 im zweiten, Max beklagte sich über mangelnden Grip, rutschte ein paar Mal von der Strecke und hatte mit dem Wagen sichtlich alle Hände voll zu tun.

Die Speed-Messungen zeigen: Red Bull Racing verliert auf den Geraden massiv Zeit auf die Rennwagen von Ferrari, McLaren und Mercedes. Das deutet auf zu viel Luftwiderstand des Heckflügels hin.



Der 62-fache GP-Sieger Verstappen sagt über seine zwei Trainingsstunden: «Die Bahn ist wahnsinnig rutschig, das ist Fahren wie auf Eis. Ich habe Mühe, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, vor allem auf eine schnelle Runde. Daher ist der Abstand zur Spitze unverhältnismässig gross.»



«In den Dauerläufen schaut das ein wenig besser aus, aber wir müssen da noch Einiges besser machen. Klar sind die Verhältnisse für alle gleich, aber wir müssen besser verstehen, wieso wir das nicht besser hinkriegen.»



Zwischenbilanz: Red Bull Racing muss an der Fahrzeugbalance arbeiten und auf den Geraden schneller werden. Mit einer besseren Balance wird es den Piloten auch leichter fallen, die Pirelli-Walzen zum Arbeiten zu bringen.





2. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,825 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,836

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,015

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,105

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,313

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,651

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,686

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,798

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,818

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:34,997

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,020

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,221

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,251

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:35,440

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:35,671

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,765

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,834

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:35,868

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,055

20. Alex Albon (T), Williams, 1:39,629





1. Training, Las Vegas

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,001 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,397

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,954

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,007

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,038

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,219

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,262

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:36,451

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:36,478

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,536

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,811

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,817

13. Alex Albon (T), Williams, 1:36,948

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,152

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,200

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:37,765

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:38,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:38,350

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:38,574

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:38,730