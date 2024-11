Lando Norris: «Max Verstappen hat keine Schwächen»

Formel-1-Star Lando Norris reiste bereits mit geringen Titel-Chancen nach Las Vegas. Nun ist der Traum vom Gesamtsieg geplatzt. Der McLaren-Star reagierte sportlich und lobte seinen WM-Gegner Max Verstappen.

Bereits in der Startaufstellung zum GP in Las Vegas musste sich Lando Norris hinter seinem Titelrivalen Max Verstappen einreihen. Der Brite wusste, dass es schwierig werden würde, den WM-Fight offen zu halten, denn der Titelverteidiger hatte vor dem Start des drittletzten Wochenendes der Saison bereits 62 Punkte Vorsprung.

Tatsächlich kreuzte Norris als Sechster die Ziellinie hinter Verstappen, dem ein fünfter Platz reichte, um zum vierten Mal in Folge die WM-Krone zu erobern. Norris stellte danach seine menschlichen Qualitäten unter Beweis und erklärte in jedem Interview: «Ich will zunächst einmal Max zum Titel gratulieren.» Gegenüber «F1TV» sagte er: «Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nun aus dem Rennen bin.»

«Aber Max hat es verdient, den Titel u gewinnen. Er zeigte eine bessere Saison als ich, und verdient den Gesamtsieg mehr als jeder andere Fahrer im Feld. Max hat einfach keine Schwächen», fügte der 25-jährige McLaren-Star an.

Und Norris lobte: «Wenn Max das beste Auto im Feld hat, dominiert er, und wenn er das nicht hat, ist er trotzdem bei der Musik. Er ist immer da, um dir das Leben schwer zu machen. Er hat eine sehr gute Saison gezeigt und man kann ihm nichts vorwerfen.»

Mit Blick auf das jüngste Kräftemessen fügte der aktuelle WM-Zweite an: «Wir haben hier ein furchtbares Wochenende erlebt, ich konnte Max nicht die Stirn bieten, obwohl ich ihm gerne einen Kampf geliefert hätte. Aber Glückwunsch an ihn für das, was er erreicht hat.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0