Zak Brown gratuliert: Verbale Spitze von Verstappen

Max Verstappen war mitten im Interview mit den Kollegen von «Sky Sports F1», als McLaren-CEO Zak Brown im gratulierte. Der vierfache Champion freute sich, konnte sich eine verbale Spitze aber nicht verkneifen.

Gleich vorweg: Die Retourkutsche, die Zak Brown von Max Verstappen kassierte, lieferte der frisch gekürte Vierfach-Champion mit einem Augenzwinkern. Der Red Bull Racing-Star war gerade dabei, den Kollegen des britischen Privatsenders «Sky Sports F1» einige Fragen zu beantworten, nachdem sie ihn am Ausgang der Box abgefangen hatten, als Zak Brown die Gelegenheit nutzte, dem alten und neuen Weltmeister medienwirksam zu gratulieren.

Verstappen bedankte sich lachend, und erwiderte: «Ihr habt uns die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Und wie du gesagt hast: Vorher konnte ich nur im schnellsten Auto gewinnen. Dieses Jahr war es ein bisschen anders.» Brown nahm die verbale Spitze grinsend hin, er bestätigte die Aussage, die er vor dem Ende des Titelkampfs getätigt hatte, und überliess den 62-fachen GP-Sieger nach einer freundschaftlichen Umarmung wieder den Journalisten.

Verstappen gestand vor dieser Szene: «Das Schöne ist, dass jeder Titelgewinn wieder anders ist. Aber dieser war eine echte Herausforderung, besonders zur Saisonmitte. Und ich bin sehr stolz darauf, wie wir als Team damit umgegangen sind.»

«Natürlich haben die frühen Rennsiege geholfen, und in vielen Fällen, in denen wir den Vorsprung ausbauen konnten, hätten wir auch locker an Boden verlieren können», räumte der Champion auch ein. «Es ging einfach darum, ruhig zu bleiben und hart mit dem Team im Werk zu arbeiten, um die Probleme zu verstehen. Es war nicht einfach für uns. Aber wir sind ein starkes Team, wir haben uns kaum Fehler geleistet und haben in den meisten Rennen das Maximum herausgeholt.»

Mit Blick auf das nächste Jahr erklärte Verstappen auch: «Es wäre natürlich hilfreich, wenn wir etwas mehr Performance finden. Aber wenn man sich diese Saison anschaut, selbst wenn wir keine so guten Rennen hatten, konnten die Gegner den Vorsprung nicht drastisch verkürzen. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir noch mehr Leistung finden – das würde mein Leben deutlich erleichtern. Aber ich bin auch sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr erreichen können. Gleichzeitig will ich jetzt einfach nur den Moment geniessen.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0