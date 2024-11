Christian Horner: «Verstappen gibt immer 110 Prozent»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner strahlte nach dem vierten WM-Titelgewinn von Max Verstappen mit den Scheinwerfern von Las Vegas um die Wette. Der Brite erklärte, was den alten und neuen Champion ausmacht.

Max Verstappen reiste mit guten Karten auf den Titelgewinn nach Las Vegas und der dreifache Weltmeister erfüllte die Erwartungen: Er sicherte sich die vierte WM-Krone in Folge – mit einem fünften Platz im drittletzten Rennen der Saison. Der 27-jährige Niederländer kreuzte die Ziellinie vor seinem Titelrivalen und Freund Lando Norris, der sich noch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sicherte.

Doch das reichte nicht, um den Gesamtsieg von Verstappen zu verhindern. Hinterher gratulierte er dem Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team, der auch aus den eigenen Reihen viel Lob erntete. So schwärmte etwa Christian Horner: «Das war eine sehr schwierige Saison, aber Max hat dennoch immer die richtige Leistung gebracht. Er hat eine aussergewöhnliche Performance gezeigt und seine Reife unter Beweis gestellt.»



«Auch an Tagen, an denen das Auto nicht in Bestform war, lieferte er gute Ergebnisse ab. Es gibt keinen Fahrer, der den Titel mehr verdient hätte», stellte der Teamchef klar, und lobte auch das Team: «Dank gebührt auch dem ganzen Team, das unermüdlich gearbeitet hat, unglaublich viel Einsatz gezeigt und lange Nacht- und Wochenendschichten eingelegt hat. Das war wirklich hart, denn die Gegner haben uns wirklich gefordert. Das war mit Abstand die härteste Saison, alle werden die Winterpause brauchen, die ja nicht lange sein wird.»

Horner gestand auch: «Als wir zum ersten Mal mit Sebastian Vettel vier Titel geholt haben, dachte ich, dass wir das niemals wiederholen könnten, und dann kam diese Phase mit Max. Es war unglaublich, 2021 den Titel zu holen – und jetzt hat er sich mit dem vierten Titelgewinn in Folge wirklich zu den grössten Fahrern der Formel-1-Geschichte gesellt.»

Auf die Frage, welche Fähigkeiten den vierfachen Weltmeister ausmachen, zählte der Brite auf: «Er ist unfassbar talentiert, und ich habe keinen Fahrer erlebt, der so erfolgshungrig ist. Seine Hingabe, sein Glauben an sich selbst und sein Einsatz ergeben zusammen genommen einen der phänomenalsten Fahrer, die ich je erlebt habe. Er gibt immer 110 Prozent.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0