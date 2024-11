Max Verstappen zu Norris: «Hat es mir schwer gemacht»

Seinen vierten WM-Titel hat Max Verstappen vor dem Saisonende erobert. Einfach war das aber nicht, betont der Red Bull Racing-Star, der es auch nicht verpasst, seinen Titelrivalen Lando Norris zu loben.

Max Verstappen hat in Las Vegas erreicht, was vor ihm nur fünf Formel-1-Ikonen geschafft haben: Er kürte sich zum vierfachen Champion der Vierrad-Königsklasse. Dem Niederländer gelang dies zum vierten Mal in Folge. Doch im Gegensatz zum Vorjahr, in dem er dominiert und viele Rekorde gebrochen hat, musste er diesmal einen echten Spitzenkampf austragen.

Sein Gegner war ausgerechnet sein Freund Lando Norris. Der McLaren-Pilot gab alles – und erntete von Verstappen ein dickes Lob. Der alte und neue Champion sagte: «Wir haben in diesem Sport viele unglaublich talentierte Fahrer, und Lando ist sicherlich einer davon. Und er hat es mir zeitweise wirklich schwer gemacht.»

«Wir fanden in vielen Rennen, in denen sie deutlich schneller waren, schlicht keine Antwort auf ihren Speed», gestand der 27-Jährige aus dem Red Bull Racing Team. Und er betonte: «Das hat die Titelverteidigung natürlich erschwert.»

«Um einen Titel einzufahren, musst du konstant gute Leistungen abliefern. Manchmal versuchst du, deinen Gegner in den Schatten zu stellen. Und das schaffst du nicht jedes Wochenende, aber ab und zu gelingt es dir. Und genau das haben wir gemacht», erklärte Verstappen stolz.

«McLaren ist derzeit extrem stark. Und ich kenne Lando schon sehr lange. Es ist immer ein bisschen etwas Anderes, wenn du gegen einen Freund um den WM-Titel kämpfst. Aber ich glaube, wir hegen beide sehr viel Respekt für einander. Und ich bin mir sicher, dass noch viele Duelle folgen werden», ergänzte der 62-fache GP-Sieger.

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0