Sergio Pérez: Lob für Max, Kritik an Vegas-Strategie 24.11.2024 - 16:10 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Sergio Pérez

In Las Vegas hatte Sergio Pérez nach seinem Q1-Aus kein leichtes Spiel. Er kämpfte sich dennoch in die Punkte – und übte hinterher Kritik an der Strategie. Für Champion Max Verstappen fand er viele nette Worte.