Charles Leclerc und Carlos Sainz: Ärger in Las Vegas 24.11.2024 - 14:59 Von Agnes Carlier

© Motorsport Images Carlos Sainz und Charles Leclerc waren nach dem Rennen in Las Vegas nicht happy

Dicke Luft bei Ferrari: Charles Leclerc fluchte in Las Vegas nach dem GP am Funk wie ein Rohrspatz, und auch Carlos Sainz fand klare Worte – der Grand Prix in Las Vegas bot für beide Ferrari-Stars Grund, sich zu ärgern.