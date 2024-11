Max Verstappen: Titel-Rekord im Visier?

Formel-1-Champion Max Verstappen durfte in Las Vegas zwar nicht den Sieg, aber seinen vierten WM-Titel bejubeln. Teamchef Christian Horner ist sicher: Da kommt noch mehr. Was sagt der Red Bull Racing-Star selbst dazu?

Formel-1-Star Max Verstappen kam in Las Vegas zwar nur als Fünfter ins Ziel. Mit dem Sieg im Titel-Rennen war er aber der Mann der Stunde. Denn der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team schaffte es zum vierten Mal in Folge, sich die Titel-Krone zu sichern.

Und geht es nach Christian Horner, wird der Niederländer weitere Erfolge einfahren. Der Teamchef sagt über den schnellen Niederländer: «Ganz ehrlich, ich denke, da wird noch mehr kommen. Er ist noch jung, erst 27 Jahre alt. Und wenn man sich anschaut, wie sehr er sich selbst antreibt, denke ich schon, dass da noch mehr kommen wird.»

Ob Verstappen den Titel-Rekord von Michael Schumacher und Lewis Hamilton von sieben Gesamtsiegen einstellen oder sogar übertrumpfen kann, war auch das Thema in der Champion-Pressekonferenz in Las Vegas. Max sagte dazu: «Du brauchst auch den Schwung und das richtige Team, um über einen langen Zeitraum so viele Titel zu holen.»

«Das gehört nicht zu den Zielen, das ich mir vorgenommen habe», beteuerte der 62-fache GP-Sieger. «Natürlich, wenn es passiert, dann passiert es. Aber ich bin schon sehr stolz darauf, vier Mal gewonnen zu haben. Ich meine, am Ende des Tages ist es doch dasselbe, ob man einen oder sieben gewinnt, oder?», erklärte er gewohnt trocken.

«Aber wenn man das ein paar Mal wiederholen kann, ist es natürlich sehr schön», gab Verstappen im gleichen Atemzug zu. «Und natürlich weiss ich, dass wir auch gewinnen können, wenn wir nicht das schnellste Auto haben. Ich werde immer alles geben, wenn ich im Auto bin. Ich habe mich auch als Fahrer weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Man wird definitiv vielseitiger. Und in gewisser Weise bin ich natürlich auch sehr gespannt, was wir nächstes Jahr erreichen können. Im Moment ist natürlich noch nicht abzusehen, wie konkurrenzfähig wir sein werden. Aber im Moment werde ich einfach den Moment geniessen.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0