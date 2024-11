Horner verrät: Das macht Max Verstappens so stark

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in Las Vegas seine vierte WM-Titelkrone in Folge erobert. Den schnellen Formel-1-Star zeichnet eine Stärke besonders aus, wie Teamchef Christian Horner verrät.

Klar, schnell müssen sie sein, die Rennfahrer der Vierrad-Königsklasse. Und in dieser Hinsicht kann sich Max Verstappen wirklich nicht beklagen. Dem Sohn des ehemaligen GP-Stars Jos Verstappen und der früheren Kart- und Autorennfahrerin Sophie Kumpen wurde der Speed quasi in die Wiege gelegt. Der heutige Red Bull Racing-Star fuhr denn auch schon Früh Kreise um seine Gegner – wie auch ein flüchtiger Blick in seine Kart-Erfolgsbilanz beweist.

Schnell eilte der fliegende Holländer auch die Karriere-Leiter hoch – nach nur einem Jahr im Formelsport absolvierte er 2015 seine erste Formel-1-Saison im Red Bull-Nachwuchsteam Toro Rosso. Ein Jahr später erfolgte der Aufstieg ins Schwesternteam Red Bull Racing und für die Beförderung bedankte sich der damalige Teenager gleich mit dem ersten GP-Sieg im ersten Einsatz für den Rennstall aus Milton Keynes.

Spätestens da wussten auch die Skeptiker unter den Formel-1-Kollegen und Berichterstattern: Mit dem Niederländer ist immer zu rechnen. Seinen ersten Titel erkämpfte sich Verstappen 2021 in der letzten Rennrunde einer langen Saison. Dass dies nicht sein letzter Titel sein würde, liess sich damals schon erahnen.

Doch dass Verstappen auch in den drei darauffolgenden Jahren die Messlatte für den Rest des Feldes setzte, war nicht abzusehen. Natürlich profitierte er von den starken Autos, die unter der Feder von Design-Guru Adrian Newey entstanden. Und nachdem er in der Saison 2023 dominiert und einen Rekord nach dem anderen gebrochen hatte, erwarteten die Gegner, Fans und GP-Experten gleichermassen, dass Verstappen auch in diesem Jahr den Ton angeben würde.

Anfangs lief auch alles wie am Schnürchen, Verstappen gewann fünf der ersten sieben Rennen. Danach folgten mit den ersten Plätzen in Kanada und Spanien zwei weitere Triumphe, doch anschliessend durchlief der frühere Dauersieger eine Durststrecke, die er erst nach Monaten in São Paulo mit seiner glänzenden Aufholjagd von Startplatz 17 zum Sieg beendete.

Im darauffolgenden Kräftemessen in Las Vegas reichte ihm dann der fünfte Platz, um seinen Titel zum dritten Mal in Folge erfolgreich zu verteidigen. Die Freude darüber war gross, auch bei Christian Horner, der in der YouTube-Videoreihe «Box, Box, Box» von Formel-1-Reifenausrüster Pirelli über die Stärken seines Schützlings sprach.

Der Teamchef der Red Bull Racing-Mannschaft schwärmte, als er auf Verstappens Stärken angesprochen wurde: «Seine mentale Stärke und seine Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten seine Bestleistung abzurufen, machen ihn aus. Wie bei allen grossen Athleten geht es genau darum, in Bestform zu sein, wenn der Druck am grössten ist. Darin ist er aussergewöhnlich gut.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0