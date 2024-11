Locker zum Sieg? Überraschende Aussage von Hamilton

Formel-1-Star Lewis Hamilton blieb in Las Vegas nichts anderes übrig, als sich mit dem zweiten Platz abzufinden. Der Brite sagte hinterher: Wäre er weiter vorne gestartet, hätte er locker gewinnen können.

Seine Siegchance in Las Vegas vergab Lewis Hamilton eigentlich schon tags zuvor, denn als es im Qualifying darauf ankam, blieb der siebenfache Weltmeister nicht fehlerfrei. Von Startplatz 10 zeigte der 39-jährige Mercedes-Star, der nach der laufenden Saison zum Ferrari-Team wechseln wird, eine bärenstarke Leistung.

Er fuhr bis auf den zweiten Platz vor und bescherte dem Team damit seit langer Zeit wieder einen Doppelerfolg. Denn das Rennen gewann sein Teamkollege George Russell, der sich die Pole geschnappt und am Sonntag alles unter Kontrolle hatte.



Hamilton erklärte nach dem drittletzten GP der Saison: «Hätte ich meinen Job gestern gemacht, dann hätte es heute locker zum Sieg gereicht.» Damit sorgte der Rekord-GP-Sieger für einige hochgezogene Augenbrauen.



Auch der frühere GP-Pilot und langjährige Formel-1-TV-Experte Martin Brundle wundert sich in seiner Kolumne für «Sky Sports F1»: «Hamilton hinterliess einen starken Eindruck, auch wenn er hie und da ein paar Ausflüge in die Auslaufzone unternahm. Leider hatte er im letzten Qualifying-Segment zwei schwache Runden gedreht, weil sein Heck ausgebrochen ist. Und er musste von Startplatz 10 los.»

«Er sagte nach dem Rennen, dass er das Rennen locker hätte gewinnen können, wenn er ganz vorne gestartet wäre, was Russell ein wenig überraschte. Denn er hätte zweifelsohne noch zulegen können, wenn das nötig geworden wäre», ergänzt der Brite.

Die Leistung des älteren der beiden Mercedes-Piloten sei dennoch hoch zu bewerten, betont der 65-Jährige: «Er hat eine grossartige Leistung gezeigt und ist an schwierigen Konkurrenten vorbeigezogen, bis er am Ende mit nur sieben Sekunden Rückstand als Zweiter die Zielflagge sah.»

«Die Fans haben ihn zu Recht zum Fahrer des Tages gewählt und Lewis hat mit seinem Auftritt auch eine klare Antwort für jene gefunden, die in letzter Zeit seine Leistungsfähigkeit in Frage gestellt haben», schreibt Brundle weiter. Aber bei allem Lärm um den entschiedenen WM-Kampf muss einem auch George Russell leid tun, der sich zunächst auf beachtliche Art und Weise die Pole gesichert und im Rennen dominiert hat.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0