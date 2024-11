Toto Wolff: Warnung vor Katar-Wochenende

In Las Vegas durfte sich Mercedes über einen dominanten Auftritt und die ersten beiden Plätze von George Russell und Lewis Hamilton freuen. In Katar wird das Duo mehr Gegenwind spüren, warnt Teamchef Toto Wolff.

«Das Team hat an den drei Tagen in den USA grossartige Arbeit geleistet. Wir waren konstant schnell und haben am Samstagabend eine gute Performance abgeliefert», freut sich Toto Wolff über den Doppelerfolg, den seine Mannschaft in Las Vegas feiern durfte.

Der Mercedes-Teamchef betont auch rückblickend, dass Russell auch schneller hätte fahren können: «George kontrollierte das Rennen von der Pole-Position aus, fuhr hervorragend und hatte noch Reserven.» Und er lobt auch den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton, der das Team nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen wird.

«Lewis zeigte eine grossartige Aufholjagd von Startplatz 10 und kämpfte sich bis auf Rang 2 vor. Damit sicherte er dem Team einen Doppelerfolg», erklärt der Wiener, und ergänzt stolz: «Ein solches Top-Resultat ist genau das, was wir uns zum Saisonende gewünscht haben. Es ist wohlverdient für die harte Arbeit und die Entschlossenheit, die jeder in der zweiten Jahreshälfte gezeigt hat.

In Katar erwartet seine Truppe eine ganz andere Herausforderung, weiss der 52-Jährige. Er sagt über das anstehende Rennen: «Die Rennen in Las Vegas und Katar könnten kaum unterschiedlicher sein. Der Lusail International Circuit hat viele Highspeed-Abschnitte und – wenn überhaupt – nur wenige starke Bremszonen. Obwohl das Rennen in dieser Saison später als im Vorjahr stattfindet, wird es dort sehr heiss sein. Das steht im Gegensatz zu den kühlen Bedingungen und vielen langsamen Passagen, die wir in Las Vegas erlebt haben.»

«Nichtsdestotrotz wollen wir an diesem Wochenende wieder eine starke Performance zeigen. Der W15 fühlt sich auf Strecken mit vielen Highspeed-Kurven wie Silverstone oder Spa eher zu Hause. In Las Vegas haben wir sicherlich von der nächtlichen Kälte profitiert, aber in Katar sollte der Streckenverlauf den Stärken unseres Autos mehr entgegenkommen», fügt Wolff kämpferisch an.

Einfach wird das aber nicht, weiss der Teamchef. Er warnt, dass die Mercedes-Rivalen in der Wüste wohl eine bessere Performance an den Tag legen werden: «Wir sind uns bewusst, dass unsere Konkurrenten stärker sein werden als am vergangenen Wochenende, aber wir werden versuchen, das Auto wieder in eine gute Position zu bringen, um an der Spitze mitzukämpfen.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0