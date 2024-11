Grünes Licht für 11. Team: Das sagt Michael Andretti

Das Vorhaben von Michael Andretti, bereits ab 2025 in der Formel 1 mitzumischen, scheiterte an der Absage der Formel-1-Verantwortlichen. Nun gab es grünes Licht von den Verantwortlichen. Aus gutem Grund.

Man könnte meinen, die Formel-1-Verantwortlichen haben eine Kehrtwende gemacht, was die Erweiterung des GP-Feldes angeht. Wer aber genau hinschaut, erkennt: Die Rahmenbedingungen haben sich klar geändert. So haben sich die Serienverantwortlichen mit General Motors/Cadillac geeinigt, und nicht mit Michael Andretti, der beim Antrag auf einen Formel-1-Anstieg 2025 noch federführend war.

Die Rede ist von einem Auto von GM/Cadillac, das eine werksseitige Formel-1-Teilnahme von GM/Cadillac vermuten lässt. Und dies sehen die Entscheidungsträger des Sports durchaus als Gewinn für die Formel 1 an. Der Antrag von Andretti wurde damals aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Einer davon: Die Teilnahme würde der Formel 1 keinen Mehrwert bringen.

Ein weiterer Grund war die Annahme, dass nur ein Neuling dem Sport dienen würde, der mit den etablierten WM-Teilnehmern auf Augenhöhe kämpfen kann. Und weil der Antrag von Andretti bereits einen Einstieg ab 2025 vorsah, wurde die Konkurrenzfähigkeit des Projekts angezweifelt. Nun ist die Rede von 2026, dann werden alle Teams wegen der umfassenden Regeländerungen einen Neuanfang machen müssen.

Der Name Andretti fällt in der Mitteilung der Formel 1 zur prinzipiellen Einigung auf den Einstieg eines elften Teams auch nicht. Einzig «TWG Global» wird genannt, also jenes Unternehmen von Dan Towriss, das die Geschäfte von Andretti Global übernommen hat. Michael Andretti selbst hat sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen.

Dennoch freut er sich über die neuesten Entwicklungen in der Königsklasse. Der 62-jährige Sohn von Formel-1-Legende Mario Andretti erklärte in den sozialen Medien: «Das Formel-1-Team von Cadillac setzt sich aus einer Gruppe starker Leute zusammen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, ein amerikanisches Werksteam aufzubauen. Ich bin stolz auf die harte Arbeit, die sie geleistet haben und gratuliere allen Beteiligten zu diesem bedeutsamen Fortschritt. Ich werde euch die Daumen drücken!»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0