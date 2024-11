Katar-GP in TV: Wer ist der König von Arabien?

​Die Rennen im arabischen Raum haben es in sich: In Katar 2023 etwa gerieten die Piloten an den Rand der körperlichen Leistungsfähigkeit. Wir sagen, wer in Arabien siegte und was 2024 im TV zu sehen ist.

Formel-1-WM-Läufe im Nahen Osten sind unvergleichlich: Es begann mit dem wegweisenden Wüsten-GP von Bahrain ab 2004, es folgte der spektakuläre Nacht-GP von Abu Dhabi auf der teuersten F1-Rennstrecke der Welt, ab 2009. 2021 erlebten die Fans erstmals einen Formel-1-GP von Katar, im letzten Jahr fand dort ein Hitze-GP statt, welcher den Piloten alles abforderte. Und ebenfalls 2021 debütierte die Königsklasse auf dem atemberaubend schnellen Strassenkurs von Jeddah.

Ein Blick in die Siegerlisten der WM-Läufe von Bahrain, Abu Dhabi, Katar und Saudi-Arabien hier unten zeigt – auf diesen Strecken setzen sich in der Regel erfahrene Piloten durch. Nur selten kam es zu einem Überraschungssieg, so wie beim Grand Prix von Sakhir 2020 mit Sergio Pérez und Racing Point.

Der erfolgreichste Fahrer bei diesen Rennen ist Lewis Hamilton mit 12 GP-Siegen, vor Max Verstappen mit 9 und Sebastian Vettel mit 7. Von

Ob das auch 2024 in Katar so sein wird, erleben die Fans in Europa am kommenden Freitag im Fernsehen mit, wir haben für Sie die wichtigsten Sendertermine zusammengestellt von Sky, ServusTV, ORF und SRF.





GP-Sieger im Nahen Osten

Bahrain

2004 Michael Schumacher (Ferrari)

2005 Fernando Alonso (Renault)

2006 Fernando Alonso (Renault)

2007 Felipe Massa (Ferrari)

2008 Felipe Massa (Ferrari)

2009 Jenson Button (BrawnGP)

2010 Fernando Alonso (Ferrari)

2011 kein Grand Prix

2012 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 Nico Rosberg (Mercedes)

2017 Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Sergio Pérez (Racing Point)

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Charles Leclerc (Ferrari)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2024 Max Verstappen (Red Bull Racing)



Abu Dhabi

2009 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2010 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2011 Lewis Hamilton (McLaren)

2012 Kimi Räikkönen (Lotus)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2021 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)



Katar

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)



Saudi-Arabien

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023 Sergio Pérez (Red Bull Racing)

2024 Max Verstappen (Red Bull Racing)





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0