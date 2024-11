Tortur in der Wüste: Belastungsprobe für die F1-Stars 26.11.2024 - 09:47 Von Vanessa Georgoulas

© Haas F1 Team Nico Hülkenberg im Eisbad

Obwohl die Formel-1-Piloten hart trainieren, um auch den grössten Belastungen standzuhalten, kamen sie im vergangenen Jahr in Katar an ihre Belastungsgrenze. Nun steht der GP in der Wüste wieder auf dem Programm.