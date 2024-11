Charles Leclerc (Ferrari): Rückkehr zur Realität

Im ersten Training in Katar war Charles Leclerc noch mit mehr als 4 Zehntelsekunden Vorsprung der Schnellste. Im Qualifying musste er sich mit Platz 5 begnügen. Darüber ärgerte er sich aus gutem Grund.

Ferrari-Star Charles überraschte sich im ersten freien Training in Katar selbst. Er drehte mit 1:21,953 min die schnellste Runde und distanzierte das McLaren-Duo um mehr als vier Zehntelsekunden. Das war vor allem mit Blick auf den WM-Kampf in der Konstrukteurswertung vielversprechend. Doch im Sprint-Qualifying hatte der Monegasse keine Chance gegen die Konkurrenz in den Papaya-Rennern.

Während sich Lando Norris die Pole sicherte, musste Leclerc mit dem fünften Platz Vorlieb nehmen. Der 27-Jährige reihte sich damit nicht nur hinter dem Polesetter, sondern auch hinter Mercedes-Star George Russell, Norris’ McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und seinem eigenen Stallgefährten Carlos Sainz ein.

Entsprechend fiel auch seine Antwort auf die Frage aus, wie er sich fühle: «Nicht so gut, denn wir gaben alles und wenn man dann auf den Plätzen 4 und 5 steht, ist das alles andere als grossartig, wenn man bedenkt, wie wichtig dieses Wochenende für uns ist.»

«Das erste freie Training hat die Erwartungen aus welchen Gründen auch immer übertroffen. Wir hatten dann die Hoffnung, dass wir auch im Sprint-Qualifying gut abschneiden würden, aber das war wohl eher eine Rückkehr zur Realität», fügte der achtfache GP-Sieger seufzend an.

Sprint-Qualifying, Katar

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,012 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,075

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,171

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,281

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,308

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,474

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,978

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,088

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,577

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,433

12. Alex Albon (T), Williams, 1:22,526

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,538

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,599

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,738

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,718

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,722

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,906

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,948

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,423





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren