Racing Bulls 2025: Ein Formel-1-Team, fünf Namen

​Nach Zustimmung von FIA, Formula One Management und der anderen neun GP-Rennställe erhält die Red Bull-Mannschaft 2025 jenen Namen, den wir seit Anfang 2024 verwenden: die Racing Bulls.

Ende Januar 2024 verblüffte der Red Bull-Rennstall aus Faenza mit der Nachricht, wie das Team künftig heissen soll: Visa CashApp RB. Es war die vierte Bezeichnung der italienischen Truppe nach Minardi, Toro Rosso (italienisch für Red Bull) und AlphaTauri (Mode aus dem Hause Red Bull).

Team-Geschäftsleiter Peter Bayer damals: «Teamchef Laurent Mekies und ich haben für den Rennstall eine kühne Vision, dazu passen Partner wie Visa und CashApp ideal.»

Nur: Mit dem Namen wurden weder Fans noch Fachleute so richtig warm. Einige Journalisten nennen das Team bis heute trotzig Toro Rosso, viele britische Kollegen gingen dazu über, die Mannschaft VCARB («wicarb») zu nennen, was ebenfalls eher unelegant klingt.

Was uns angeht, so gingen wir schnell dazu über, das Traditionsteam so zu nennen, wie das intern getan wird – die Racing Bulls. Und das wird nun offiziell. Der französische Teamchef Laurent Mekies in Katar: «Wir werden das Team in die WM einschreiben als Visa CashApp Racing Bulls, wir sind die Racing Bulls.»





Formel 1-Rennställe: Viele Namens-Änderungen

Der Leitsatz «Öfter mal was Neues» gilt auch für die Königsklasse. Meist ergibt sich der neue Name eines Rennstalls aus anderen Besitzverhältnissen. Wir gehen hier auf jene zehn Teams ein, welche in Katar an der Arbeit sind.



Keine Namenswechsel bei den Formel-1-Urgesteinen Ferrari, McLaren und Williams, die gleichzeitig in dieser Reihenfolge die erfolgreichsten GP-Rennställe sind.



Das Team des US-amerikanischen Unternehmers Gene Haas debütierte 2016, ein Namenswechsel ist keiner in Sicht.



Einen komplexen Werdegang hat der Rennstall von Weltmeister Mercedes-Benz hinter sich. Hier daher nur der Schnelldurchlauf:



Mercedes-Benz

1970–1998: Tyrrell

1999–2005: British American Racing (BAR)

2006–2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

2010 bis heute: Mercedes



Ähnlich bunt waren die Teamverhältnisse des Werks-Rennstalls von Renault.



Alpine

1981–1985: Toleman

1986–2001: Benetton Formula

2002–2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011–2015: Lotus F1

2016–2020: Renault F1

2021 bis heute: Alpine



Und auch beim folgendem Rennstall aus Silverstone war reichlich Bewegung drin.



Aston Martin

1991–2005: Jordan Grand Prix

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008–2018: Sahara Force India

2018–2020: Racing Point

2021 bis heute: Aston Martin



Ein wenig kürzer der Weg der vierfachen Weltmeister von Red Bull Racing.



Red Bull Racing

1997–1999: Stewart Grand Prix

2000–2004: Jaguar Racing

2005 bis heute: Red Bull Racing



Die bei Sauber im Zürcher Oberland gebauten Rennwagen standen nur zwei Mal unter anderer Flagge – unter einer deutschen, als BMW das Team übernahm, und unter einer italienischen, seit auf den Autos Alfa Romeo steht, aber noch immer Sauber drinsteckt. Hier hat zur Saison 2019 hin der Name geändert, die Besitzverhältnisse sind aber die gleichen geblieben.



Alfa Romeo Racing

1993–2005: Sauber

2006–2009: BMW Sauber F1 Team

2010–2018: Sauber F1 Team

2019–2023: Alfa Romeo Racing

2024: Kick Sauber



Und last but not least Minardi.



1985–2005: Minardi

2006–2019: Scuderia Toro Rosso

2020–2023: AlphaTauri

2024: Visa CashApp RB

2025: Visa CashApp Racing Bulls



Während der Minardi-Jahre wechselte der Rennstall den Besitz, von Teamgründer Giancarlo Minardi vor der Saison 2001 an den Australier Paul Stoddart, der Kern-Name aber blieb. Ende 2005 der Verkauf an Red Bull.