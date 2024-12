Lando Norris zu Verstappen: «Das wundert mich nicht»

​McLaren-Fahrer Lando Norris über den merkwürdigen Samstag von Weltmeister Max Verstappen: Der Niederländer fuhr im Sprint hinterher, dann war er in der GP-Quali der schnellste Mann. Wie geht das?

Die Gegner von Max Verstappen rieben sich am 30. November verwundert die Augen: Der Niederländer war im Sprint nur auf der Bahn herumgerudert und kam lediglich als Achter ins Ziel. Wenige Stunden später war er der schnellste Mann auf der Bahn und für in der Qualifikation zum Katar-GP Bestzeit. Wie ist so etwas möglich?

Es kam noch schräger für Max: In der Nacht auf Sonntag erhielt der vierfache Weltmeister eine Strafe, weil er in der Quali George Russell aufgehalten hatte – Pole futsch, Startplatz 2 hinter dem Mercedes-Fahrer.

Lando Norris ist auf die gewaltigen Speed-Unterschiede des Red Bull Racing RB20 angesprochen worden im Fahrerlager des Losail International Circuit. Der dreifache GP-Sieger sagt: «Das wundert mich nicht. Ihr müsst das umgekehrt betrachten – die Überraschung für mich war nicht, dass Max schnell genug für die Pole war, die Überraschung für mich war vielmehr sein schlechtes Tempo im Sprint.»



«Wenn wir uns das ganze Jahr ansehen, dann hatte Red Bull Racing eigentlich nie ein richtig schlechtes Rennen. Sie waren mit Max immer unter den ersten Sechs, in unterschiedlichen Positionen. Daher kam es für mich durchaus nicht aus heiterem Himmel, wie Max auf einmal Schnellster in der Quali geworden ist.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ergänzt: «Wir haben uns hier an der Strecke und zuhause im Rennwagenwerk von Milton Keynes die Hände schwielig gearbeitet, um dem Auto Manieren beizubringen, auch im Rennsimulator.»



«Wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen, um zu erzielen, dass die Reifen besser haften und die Fahrzeugbalance stimmt, dass also Max sein Auto endlich wieder so spürt, wie er das braucht, um sich voll einbringen zu können. Ich würde nicht sagen, dass wir am Ende den schnellsten Rennwagen hatten, aber Max erledigte den Rest.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,520 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,575

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,772

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,829

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,852

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,011

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,041

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,251

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,425

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,500

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,437

12. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,501

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,731

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,771

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,911

16. Alex Albon (T), Williams, 1:22,390

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,411

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,442

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,594

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,714





Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0





Alle 18 Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes