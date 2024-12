Martin Brundle: «Max Verstappen hält alle in Atem»

​Max Verstappen und George Russell gifteln sich an, ihre Teamchefs Christian Horner (Red Bull Racing) und Toto Wolff (Mercedes) ebenso. Wie Martin Brundle die Situation einschätzt.

Die Formel-1-Kollegen von Max Verstappen und George Russell haben durchaus Sinn für Humor. Beim gemeinsamen Essen der GP-Asse am Donnerstag in Abu Dhabi kam Russell recht spät, und die Fahrer liessen exakt einen Stuhl frei für den Engländer. Jenen neben Max Verstappen. Russell verzichtete dankend und setzte sich woanders hin.

Solche harmlosen Sticheleien mal abgesehen – Verstappen und Russell sind derzeit komplett verkracht, Max wirft dem Briten vor, hinterlistig zu sein wie eine Schlange, Russell bezeichnet Verstappen als Schulhof-Tyrannen, der glaube, mit allem durchzukommen. Beide bezichtigen den Anderen, hinter verschlossenen Türen etwas Anderes zu sagen als unter vier Augen und in der Öffentlichkeit.

Martin Brundle hat in der Formel 1 schon fast alles erlebt, auch Fahrerrivalitäten wie nun Max gegen George. Der 158-fache GP-Teilnehmer, Sportwagen-Weltmeister von 1988 und heutige F1-Experte der britischen Sky findet: «Ich sehe, dass Max auf der Strecke aggressiver geworden ist und sich abseits der Strecke gerne als Opfer inszeniert. Max hält alle in Atem – die Medien, die Teams, ganz besonders die anderen Fahrer, so ist er nun mal.»

«Verstappen war schon immer aggressiv auf der Bahn, er kennt die Regeln in- und auswendig, und keiner kontrolliert seinen Wagen meisterlicher im Zweikampf Rad an Rad. Und die meiste Zeit geht das für ihn gut aus.»

«Ich sehe Russell als Einzigen, der mutig genug ist, sich Verstappen entgegenzustellen. Alle anderen sind gemessen daran an ein wenig verkümmert.»



«Wir sind am Punkt, an dem sich die FIA einschalten sollte, um das auf die Reihe zu bekommen, nur hat der Autosport-Weltverband eigene Probleme und muss derzeit sich selber auf die Reihe bekommen.»



«Ich habe ohnehin nie verstanden, wie die Piloten beste Kumpels sein und in den sozialen Netzwerken ganz verliebt tun können – um sich dann auf der Rennstrecke knallhart zu bekämpfen. Das kann einfach nicht funktionieren.»







2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265







1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519